إصابة الملحن محمد ضياء بفيروس كورونا

أعلن الملحن محمد ضياء، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إصابته بفيروس كورونا.

وكتب ضياء: «المسحه الثانية برضه لسه إيجابي positive، الحمد لله على كل شئ - اللهم لا اعتراض».

وانهالت على محمد ضياء الدعوات بالشفاء العاجل من الجمهور، وعدد من الفنانيين.

والملحن محمد ضياء له العديد من الأغاني الناجحة، التي تعاون فيها مع كبار المطربين، وينتمي لجذور سورية؛ فوالدته سورية، ووالده مصري.

تزوج محمد ضياء عددا من نجمات الوسط، منهن المطربة آمال ماهر، وأنجب منها طفلهما الوحيد عمر، وشقيقة الفنانة أصالة، وأعلنت منة فضالي أنها تزوجت منه فتره 6 أشهر فقط، وبعدها حدث الانفصال.

وأصيب عدد كبير ممن يعملون في الوسط الفني مؤخرا بفيروس كورونا، منهم المطرب كريم فهمي، والمنتج جمال العدل، ومي كريم، زوجة الفنان خالد الصاوي، والفنانة الكبيرة يسرا، التي طمأنت الجمهور بعد تداول تدهور حالتها الصحية.