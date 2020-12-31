رسمت زبيدة ثروت بـ«قشطة ومربى».. داليا حسني: بشتغل بالأكل بدل الألوان

قالت داليا حسني، وهي فتاة تحترف رسم المشاهير بالأكل بدلا من الفرشاة والألوان، إنّها كانت ترسم بشكل طبيعي، وأثناء بحثها عن شيء مختلف، مرّت بأكثر من مرحلة بالفن، إذ رسمت بطريقة الـ3D، وعندما دخلت الجامعة بدأت الرسم بالأكل لأنها ليست فكرة متداولة، وستجعل الناس يرون الفن من منظور مختلف، وأحست أنّ المواطنين تفاعلوا معها، مشيرةً إلى أنّ والدتها أكثر من شجعها على هوايتها، ما يخالف معتقد معظم متابعيها الذين ظنوا أنّها تضايقت من كثرة استخدامها للطعام في الرسم.

وأضافت حسني، خلال تصريحات عبر تطبيق «زووم»، ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض على القناة الأولى، الفضائية المصرية، وon، وتقدمه الإعلامية جومانا ماهر والإعلامي محمد الشاذلي: «كنت أستطيع الرسم وهو ما سهّل عليّ الأمر كثيرًا، لكن الرسم بالأكل مختلف بعض الشيء، لأن الطبق يكون ناعمًا، ما يفرض طريقة مختلفة للرسم عما هو عليه الحال في الورق».

وتابعت أنّ مجال دراستها بعيدا عن الفن، لكنها شجعت نفسها بنفسها، إذ تدرس في كلية التجارة بجامعة المنصورة: «حبيت أعمل حاجتين في وقت واحد، أدرس حاجة وأكمل في حاجة تانية خاصة بي، وأحافظ على كل الرسومات اللي رسمتها باستخدام مادة لتثبيتها».

وأردفت: «في البداية كانت الفكرة عندي إني أرسم كل شخصية تشبه الأكلة اللي برسمها، مش مجرد إني أرسم أي حد بأي أكل، رسمت زبيدة ثروت بالمربى والقشطة والزبدة، وأحببت أستخدم خامات أكل فيها تحدي كبير بالنسبة لي مثل الآيس كريم».