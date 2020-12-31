«عيادة مجانية لرعاية مرضى كورونا» هدية أطباء العزل لأهالي كفر الشيخ

لم يقفوا مكتوفي الأيدي، يحاربون الوباء العالمي داخل المستشفيات، وخارجها، يحاولون التخفيف عن المرضى بكافة الوسائل الممكنة، ومع تزايد حالات الإصابة، فكر بعض أطباء العزل بمحافظة كفر الشيخ، في خدمة المعزولين منزلياً الذين لا يجيدون التعامل مع أسطوانات الأكسجين، ولا بروتوكول العلاج.

هم مجموعة من شباب الأطباء بمحافظة كفر الشيخ، أطلقوا مبادرتي« إنجاز وأمل» في قريتي الخادمية ودقميرة، لعلاج ورعاية مصابي كورونا المعزولين منزلياً، وتوفير أسطوانات أكسجين وأدوية وعلاج ومستلزمات طبية للمصابين مجاناً، عن طريق التعاون مع بعض الجمعيات الخيرية بنطاق القريتين والقرى المجاورة لها، إنطلاقاً من دورهم الخدمي تجاه أهاليهم.

أحد شباب قرية الخادمية، اقترح على الدكتور محمد عبدالوهاب، طبيب القلب والأوعية الدموية بمستشفى كفر الشيخ العام وأحد أبطال مستشفى عزل بلطيم، أن يقوم مجموعة من الشباب بتوفير أسطوانات أكسجين للمرضى، ولخبرة "عبد الوهاب" الكبيرة، طور الفكرة لتكون عيادة ثابتة مجانية تعالج كل المصابين بعدة قرى، لتلقى الفكرة قبولاً لد ى زملائه الأطباء:« شاب اقترح عليّ توفير أسطوانات اكسجين، لكن أنا لقيت إننا ممكن نعمل حاجة أكبر ونبدأ بعيادة ثابتة تبدأ بترصد الوباء حتى علاجه منزلياً أو نقل الحالات للمستشفيات بالتنسيق مع غرفة طوارئ مديرية الصحة وهيئة الإسعاف»، هكذا يلخص عبد الوهاب فكرته وزملائه.

عبد الوهاب:« العيادة توفر علاج مجاناً لغير القادرين وبسعر مخفض للقادرين»

لم يتردد الطبيب صاحب الـ28 عاماً، أن يكون ضمن الصفوف الأولى في الجيش الأبيض، فاشترك مع زملائه في علاج المرضى داخل مسشتفى عزل بلطيم الذي خُصص لعلاج مصابي الفيروس منذ الموجة الأولى للجائحة، لكنه يؤمن بأن دوره يمكن أن يمتد إلى خارج المستشفيات، وبشكل تطوعي تام، فبرغم انشغاله بدراسة الماجيستير، إلا أنه لم يتخل عن واجبه تجاه أهله: «كل واحد فينا يقدر يقدم خدمات على قد ما يقدر في الوقت الصعب ده، مينفعش حد يتخلى عن دوره مهما كانت مشغولياته، دورنا بس مش في المستشفيات وخلال فترات الحجر لينا، لا، لازم يكون في خدمة أهالينا في الخارج وخاصة بعد تزايد الإصابات».

ساعتان يومياً سيقضيهما الطبيب وزملائه في العيادة الخيرية المجانية التي اختاروا لها مكاناً في قرية الخادمية، لكنهم يتواصلوان طوال اليوم مع المرضى والتمريض والأطباء عبر جروب «واتس آب»، لإنقاذ المرضى: «بعد ما عملنا المكان، كونا فريق من التمريض متواجد بشكل تطوعي طوال اليوم، لكن الدكتور يتواجد ساعتين أو ثلاث، داخل العيادة، التمريض يقوم بدور كبير، في رعاية المرضى وتنظيم مواعيد الأدوية، وقياس نسبة الأكسجين، وارسالها للاطباء».

صالح:«الجمعيات وفرت 15 إسطوانة أكسجين ونتعاون سوياً»

لم يقف دور الأطباء عند "عبد الوهاب" وزملائه، بل امتد إلى الدكتور محمد صالح، أخصائي القلب بمستشفى كفر الشيخ العام، الذي أطلق مبادرة« أمل» لعلاج المرضى وهي إمتداد لمبادرة صديقه عبد الوهاب، ليقرر جمعهما معاً في مبادرة واحدة لتوحيد الجهود: «بنعمل رصد من الأول ونستقبل الحالات حال شعورها بأي أعراض، وبنعمل التحاليل ليهم بتخفيض 50% بالتعاون مع أحد المعامل، فضلاً عن صرف العلاج مجاناً لغير القادرين وبتخفيض كبير للقادرين، لكن إحنا كأطباء متطوعين لصالح أهالينا من منطلق حقهم علينا»، بحسب صالح.

يشارك في المبادرة عدداً من شباب الأطباء بينهم «الدكتور محمد بسيوني، أخصائي الباطنة والحميات، والدكتور محمد عبد الوهاب، أخصائي القلب، والدكتور يوسف عامر أخصائي الباطنة والعناية المركزة، والدكتور مجدي مصطفي، أخصائي العنايه المركزه والباطنة، والدكتور أحمد المنياوي أخصائي الأمراض الباطنيه والكبد، والدكتور مصطفي محمد السيد عمر، الدكتور مصطفى عوض الله، اخصائي الأطفال، الدكتورة هدير سامي الهنداوي، اخصائي الصدر»، مشيراً إلى انهم وضعوا أرقام هواتف ثابتة للاتصال بهم في أي وقت.

«أسسنا العيادة في منزل أحد المتطوعين، وفي جمعيات خيرية اشتركت معانا كتير لتوفير المستلزمات، ووفروا نحو 15 إسطوانة أكسجين مختلفة الأحجام بتلف على المرضى في منازلهم بشكل يومي، لخدمة المصابين ممن يحتاجون للأكسجين».