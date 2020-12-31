أمن قنا يداهم قرية الحجيرات ويضبط 7 قطع أسلحة نارية

داهمت حملة أمنية، هى الأكبر من نوعها، قرية الحجيرات التابعة لمركز قنا التي يطلق عليها قرية "قرية الدم والنار" اليوم، بعد تعدد الخلافات بين الأهالي، لضبط حاملي الأسلحة النارية غير المرخصة والمتهمين في الخلافات الثأرية ومن صدر بحقهم أحكام قضائية واجبة النفاذ.

شمت الحملة قوات أمن مركزي، وضباط مباحث، بينهم رئيس مباحث مركز قنا السابق وقيادات أمنية من جنوب الصعيد تمركزت في كل مكان بالقرية،على خلفية انتشار جرائم القتل في الخصومات الثأرية وانتشار حاملي الأسلحة النارية غير المرخصة وزيادة نشاط تجارة المخدرات.

تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد بتمكن الحملة من ضبط 7 قطع أسلحة نارية وحائزيها بعد ورود معلومات أكدت أن تلك الأسلحة غير مرخصة ويستخدمها أصحابها في ترويع المواطنين.

وقال مصدر أمنى لـ"الوطن"، إن الحملة داهمت القرية، لضبط المتهمين بالقتل في الخلافات الثأرية، واستهداف العائلات التي لها خصومات ثأرية ويحوزون السلاح للثأر من خصومهم دون الرضوخ للقانون واتباع الإجراءات القانونية عن طريق الشرطة والنيابة والقضاء.

وتابع أن الحملة نمكنت حتى اللحظة من ضبط 7 قطع أسلحة نارية بحوزة عدد من الأشخاص، غالبيتها من النوع الآلى، وجاري استكمال الحملة لضبط المتهمين.

وكانت القرية خلال الأسبوعين الماضيين شهدت تجدد عدد من الخلافات الثأرية وتبادل إطلاق النار من أسلحة متعددة بين الأطراف المتخاصمة، راح ضحيتها عدد من الاشخاص من بينهم إمرأة .

ورحب الأهالي بالحملة وتواجدها لبسط الأمن في القرية كما كانت من قبل، وسرعة القبض على المتهمين ومن صدر ضدهم أحكام قضائية، كما طالبوا بنبذ العنف ودعوة كبار العائلات لإنهاء كافة الخصومات الثأرية.