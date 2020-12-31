جيش الاحتلال: نفذنا 50 غارة على أهداف بعمق سوريا في 2020

كثفت إسرائيل عن قصفها لسوريا في السنوات الأخيرة، واستهداف غاراتها مواقع للجيش السوري وأخرى إيرانية، وكذلك أهدافا لحزب الله اللبناني.

وأقر جيش الاحتلال الإسرائيلي، تنفيذه 50 غارة على أهداف في العمق السوري عام 2020، مشيرا في بيانات له، إلى أنه نفذ 20 عملية نوعية وخاصة عند الحدود اللبنانية والسورية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي 4 يونيو الجاري، قتل ما لا يقل عن 9 عناصر موالين للقوات السورية، بينهم 4 سوريين، في غارات لجيش الاحتلال على وسط سوريا.

وأوضح جيش الاحتلال، أنه أحبطت محاولتين لـ«حزب الله» اللبناني لتنفيذ عمليات تخريبية عند الحدود اللبنانية، مشيرا إلى أن قواته تمكنت من تشويش محاولة أخرى لخلية تابعة للحزب، لتنفيذ عملية على الحدود السورية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وتابع جيش الاحتلال الإسرائيلي: «تم اكتشاف وإحباط مفعول حقلين للعبوات الناسفة عند الحدود مع سوريا».

وفي 18 نوفمبر الماضي، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه قصف أهدافا عسكرية تابعة لـ«فيلق القدس» الإيراني والجيش السوري، بعد الكشف عن عبوات ناسفة زرعت بالقرب من الحدود الإسرائيلية، مضيفا في بيان، أن الأهداف شملت منشآت تخزين، وبطاريات صواريخ «أرض - جو» سورية.

من جانبه، أعلن «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، مقره العاصمة البريطانية «لندن»، مقتل 10 عسكريين جراء الغارات الإسرائيلية، وفقا لما ذكرته هيئةالإذاعة البريطانية «بي بي سي».

وأمس الأربعاء، قتل جندي سوري وأصيب 5 آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف موقعا عسكريا قرب العاصمة السورية «دمشق»، وفقا لما ذكرته شبكة «فرانس 24» الإخبارية الفرنسية.

من جانبه، أكد «المرصد السوري»، أن القصف الإسرائيلي استهدف مواقع تابعة لـ«حزب الله» وكتيبة للدفاع الجوي السوري في منطقة واقعة في «ريف الزبداني»، الواقعة على مسافة 45 كيلو مترا شمال غربي العاصمة السورية.