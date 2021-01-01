أبرز اعتداءات إسرائيل على سوريا.. 50 غارة في 2020

منذ اندلاع النزاع في سوريا، في عام 2011، نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي، غارات جوية وصاروخية على سوريا، واستهدفت الغارات الإسرائيلية، الجيش السوري، وقوات إيرانية، كما استهدفت غارات إسرائيل، عناصر «حزب الله» اللبناني.

وأقر جيش الاحتلال، تنفيذه 50 غارة على أهداف بسوريا في 2020، مشيرا إلى أنه نفذ 20 عملية نوعية عند الحدود اللبنانية والسورية.

ونرصد أبرز غارات جيش الاحتلال الإسرائيلي على سوريا:

30 ديسمبر 2020:

قتل جندي سوري وأصيب 5 آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف موقعا عسكريا قرب العاصمة السورية «دمشق»، وفقا لما ذكرته شبكة «فرانس 24» الإخبارية الفرنسية.

من جانبه، أكد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» مقره العاصمة البريطانية «لندن»، أن القصف الإسرائيلي استهدف مواقع تابعة لـ«حزب الله» في منطقة واقعة في «ريف الزبداني» والواقعة على مسافة 45 كيلو متر شمال غربي العاصمة السورية.

25 ديسمبر 2020:

قال «المرصد السوري»، في ذلك الوقت، إن هجمات صاروخية إسرائيلية على منطقة مصياف في «ريف حماة الغربي» أسفرت عن مقتل 6 مقاتلين مدعومين من إيران على الأقل، كما دمرت الهجمات، مستودعات ومراكز أبحاث تمركز فيها عناصر من ميليشيات إيرانية، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».

18 نوفمبر 2020:

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه قام بقصف أهداف تابعة لـ«فيلق القدس» الإيراني والجيش السوري، بعد الكشف عن عبوات ناسفة زرعت بالقرب من الحدود الإسرائيلية.

من جانبه، أعلن «المرصد السوري»، مقره العاصمة البريطانية «لندن»، مقتل 10 عسكريين جراء الغارات.

3 سبتمبر 2020:

استهدفت غارات إسرائيلية مطار «تيفور» العسكري في حمص، وقالت وسائل إعلام سورية في ذلك الوقت إن الدفاعات الجوية السورية اعترضت صواريخ إسرائيلية أطلقت باتجاه المطار فأسقطت معظمها، وفقا لما ذكرته قناة «العربية »الإخبارية.

23 يونيو 2020:

أعلنت السلطات السورية، في ذلك الوقت، إن دفاعاتها الجوية تصدت لغارات إسرائيلية على السويداء-على بعد 100 كم جنوب دمشق- فيما أشارت «العربية» إلى مشاركة 4 طائرات إسرائيلية بالقصف، وذلك عقب وصول شحنة أسلحة إيرانية لدمشق.

4 يونيو 2020:

قتل ما لا يقل عن 9 عناصر موالين للقوات السورية، بينهم 4 سوريين، في غارات لجيش الاحتلال على وسط سوريا.