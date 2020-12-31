«كليوباترا»: إعداد ملف رسمي لجهاز حماية المنافسة بشأن صفقة «ألاميدا»

تعتزم مجموعة مستشفيات كليوباترا، إعداد وتجهيز ملف كامل إلى جهاز حماية المنافسة، يضم جميع النقاط والدراسات المطلوب تقديمها حول صفقتها للاستحواذ على مجموعة «ألاميدا» للرعاية الصحية.

وقالت المجموعة، في بيان اليوم، لإدارة البورصة المصرية، إنها حتى الآن لم تقدم طلبا رسميا أو ملفا لجهاز حماية المنافسة، وذكرت في بيانها الخاص بصفقة الاستحواذ أن تلك الصفقة مشروطة بموافقة الجهات الرقابية، ومنها جهاز حماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية.

سهم المجموعة تراجع بنحو 4% في تداولات البورصة اليوم

وأضافت المجموعة في بيانها، أن «اتفاقية الاستحواذ مشروطة باستيفاء جميع الموافقات المطلوبة من الجهات الحكومية والرقابية، من بينها وزارة الصحة، وجهاز حماية المنافسة، والهيئة العامة للرقابة المالية، وكذلك موافقة الجمعية العامة للشركة».

وأشادت المجموعة بالدور الفعال لجهاز حماية المنافسة، في تطبيق وتفعيل القانون في كل القطاعات، ولحماية المرضي والأطقم الطبية.

وشهد سهم مجموعة كليوباترا في البورصة المصرية، تراجعا منذ بداية التعاملات، وبلغت نسبة هبوطه أكثر من 4% في منتصف التعاملات.

وتضم مجموعة كليوباترا مستشفيات القاهرة التخصصي، والنيل البدراوي، والشروق، والكاتب، وكوينز، ومستشفى بداية، بينما تمتلك مجموعة ألاميدا للرعاية الصحية مستشفيات السلام الدولي بـ«المعادي، والقطامية»، ودار الفؤاد بـ«6 أكتوبر، ومدينة نصر»، ومعامل يوني لاب، والمركز الألماني لإعادة التأهيل، ومجموعة عيادات طبيبي 24/7.

وأعلن جهاز حماية المنافسة، أمس، رفضه بشكل مبدئي، صفقة استحواذ مجموعة كليوباترا على مجموعة ألاميدا للرعاية الصحية، نظرا لما قال إنه «مؤشرات بالتأثير سلبا على قطاع الرعاية الصحية في مصر»، وهو ما نشرته «الوطن» قبل أيام على لسان مسؤول حكومي بشأن تحفظ الجهاز على الصفقة.

وعلل الجهاز رفضه للصفقة - بشكل مبدئي - بأنه من شأن إتمامها أن يؤدي إلى التأثير بالسلب على قطاع الرعاية الصحية الخاصة في مصر، ورفع أسعار الخدمات الطبية، وانخفاض جودتها وإضعاف فرص الاستثمار المحتملة أو المرجوة في هذا القطاع، ورفع أسعار الخدمات الطبية المقدمة للدولة، بالنظر إلى إمكانية مشاركة مستشفيات القطاع الخاص، في منظومة التأمين الصحي الشامل، وخدمات الطوارئ الإلزامية.

وتعد صفقة الاستحواذ تلك - حال إتمامها - أكبر صفقة في القطاع الطبي بمصر وأفريقيا بين اثنين من كبريات المؤسسات الطبية في مصر.