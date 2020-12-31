عمرو مصطفى يتعافى من كورونا.. ويعلن هدية أول السنة: أغنية لشيرين

أعلن الملحن عمرو مصطفى، تعافيه من فيروس كورونا المستجد، عبر حسابه على موقع فيسبوك، بعد خضوعه لعزل منزلي استمر 15 يوما.

وكتب «عمرو» عبر حسابه على «فيس بوك»، «كل عام وحضرتكم بخير سنة سعيدة علينا كلنا الحمد لله على الشفاء وهدية أول السنة بعد قليل أغنيتي الجديدة مع أختي الغالية شيرين عبد الوهاب، نبدأ السنة الجديدة بيها كلمات أمير طعيمة، ألحان عمرو مصطفى، توزيع إيهاب وأمير انتظروها».

وكان أعلن الشاعر الغنائي خالد تاج الدين، إصابة المطرب والملحن عمرو مصطفي بفيروس كورونا.

وكتب «خالد»، عبر حسابه على فيسبوك: «أخويا وحبيبي الفنان عمرو مصطفى بوستيف (إيجابي) كورونا.. ألف سلامة عليك يا عمرو وتقوم بالسلامة إن شاء الله».

وقبل مرضة بأيام نشر «عمرو» بوست هاجم فيه عددا من المطربين، قائلا «طبعا أنا مقدر طبعا فشل الزملاء بعد نزول ألبوماتهم بس ده مش معناه إن كل حيوان عنده شوية لجان على الفيسبوك يدخلوا عندي الصفحة يستظرفوا مش عجبك الصفحة اخرج منها لكن تدخل تحارب شغل غيرك معناه إن معلم على دماغكم جامد قوي وعموما الأغنية نازلة بالكتير يومين وأنا عارف إنها جامدة قوي معلش هارد لك لشغلكم، وعلى فكرة أن مش بعمل إعلان بجنيه واحد لأن واثق من شغلي مليون في المية بس إنتم بتعملوا ملايين مشاهدات ومحدش سامع حرف في الشارع».

وأضاف: «أنا بشتغل لمزاجي الشخصي الآن عاجبك المحتوى خليك في الصفحة مش عاجبك أمشي من الصفحة لكن تدخل تشتم وتنزل من مستوى المحتوى يبقى أنت محروق بس».