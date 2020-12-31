«القوى العاملة»: صرف 555 مليون جنيه للعاملين في شركات السياحة المتعثرة

بذلت وزارة القوى العاملة وصندوق إعانة الطوارئ، الذى يرأسه محمد سعفان، وزير القوى العاملة، جهوداً ضخمة لحماية العمالة المؤقتة والمنتظمة بقطاع السياحة، المتضرّرة من الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة لمواجهة جائحة فيروس كورونا. وتمثلت حماية الحكومة للعمالة المنتظمة والمؤقتة فى هذا القطاع فى صور، منها صرف المستحقات المالية من رواتب متأخرة، حيث بلغ إجمالى ما صرفته الوزارة للعمالة المنتظمة والمؤقتة فى هذا القطاع نحو 555 مليون جنيه تقريباً (554 مليوناً و470 ألف جنيه) على 3 دفعات، واستفاد منها 362 ألفاً و490 عاملاً يعملون فى 5602 منشأة متعثرة.

الصرف على 3 دفعات.. و362.4 ألف عامل يعملون فى 5602 منشأة استفادوا

وبدأت الوزارة فى تنفيذ جهودها، لا سيما فى ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى لحماية هذه الفئة من العمالة فى 27 أبريل 2020 على أرض الواقع، وتجسّد ذلك بصرف أول دفعة من إعانات الطوارئ للعمالة المنتظمة بقطاع السياحة، وتصل إلى 57 مليوناً و217 ألفاً و523 جنيهاً، لنحو 48 ألفاً و968 عاملاً يعملون فى 205 منشآت متضرّرة من تداعيات الفيروس، وذلك بنسبة 100% من الأجر الأساسى للعاملين، وهو الحد الذى قام صاحب العمل بالتأمين عليهم به والمثبت فى التأمينات بحد أدنى 600 جنيه. وأكدت الوزارة، فى بيان لها، أن أعداد الذين تقدّموا لصرف إعانات المتضرّرين من وباء كورونا فى هذا القطاع من هذه الدفعة بلغ 3800 منشأة.

وفى 3 مايو 2020، قرّر وزير القوى العاملة، ورئيس مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال صرف الدفعة الثانية من إعانات الطوارئ للعاملين من قطاع السياحة، وبلغت 7 ملايين و762 ألفاً و370 جنيهاً، لنحو 7 آلاف و314 عاملاً يعملون فى 70 منشأة متضرّرة، وذلك بنسبة 100% من الأجر الأساسى للعاملين، وهو الحد الذى قام صاحب العمل بالتأمين عليهم به والمثبت فى التأمينات بحد أدنى 600 جنيه، وذلك من إجمالى 64 مليوناً و979 ألفاً و893 جنيهاً، لنحو 56 ألفاً و282 عاملاً يعملون فى 275 منشأة سياحية، حتى ذلك الوقت.

وأعلن «سعفان»، فى 16 مايو 2020، أن صندوق إعانات الطوارئ للعمال بالوزارة استكمل صرف إعانات الطوارئ للعاملين فى قطاع السياحة، والتى وصلت إلى 129 مليوناً و986 ألفاً و529 جنيهاً، لنحو 119 ألفاً و901 عامل يعملون فى 880 منشأة، وذلك بنسبة 100% من الأجر الأساسى للعاملين، وهو الحد الذى قام صاحب العمل بالتأمين عليهم به والمثبت فى التأمينات بحد أدنى 600 جنيه.

وفى 6 يونيو، أكد وزير القوى العاملة أن صندوق إعانات الطوارئ للعمال بالوزارة استكمل صرف إعانات الطوارئ للعاملين فى قطاع السياحة بـ171 مليوناً و508 آلاف و323 جنيهاً، لنحو 162 ألفاً و939 عاملاً يعملون فى 1530 منشأة بنسبة 100% من الأجر الأساسى للعاملين.

وصرفت الوزارة فى 4 يوليو عبر صندوق إعانات الطوارئ التابع لها 189 مليوناً و992 جنيهاً، لـ183 ألفاً و515 عاملاً يعملون فى 2450 منشأة، وفى 26 أغسطس 2020 أعلنت وزارة القوى العامة عن صرف 208 ملايين و872 ألف جنيه لـ201 ألف و94 عاملاً يعملون فى 3237 منشأة.

وأعلنت «القوى العاملة»، فى 5 أكتوبر 2020، أن صندوق إعانات الطوارئ للعمال بوزارة القوى العاملة صرف الدفعتين الثانية والثالثة للعاملين فى قطاع السياحة، بقيمة 273 مليوناً و464 ألفاً و540 جنيهاً، لنحو 124 ألفاً و179 عاملاً يعملون فى 1915 منشأة متضررة.. وفى يوم 11 نوفمبر 2020 أعلن «سعفان» استكمال صرف باقى الدفعتين الثانية والثالثة من إعانات الطوارئ للعاملين بقيمة 345 مليوناً و600 ألف و52 جنيهاً، لنحو 161 ألفاً و396 عاملاً يعملون فى 2365 منشأة. وأعلنت الوزارة فى 18 ديسمبر الماضى أن إجمالى المنح التى صرفتها الوزارة للعمالة المنتظمة بقطاع السياحة بلغ 554 مليوناً و470 ألف جنيه للدفعات الثلاثة للعاملين بالسياحة، استفاد منها 362 ألفاً و490 عاملاً يعملون فى 5602 منشأة.