تتجاوز 7 آلاف.. أسعار الإقامة في الفنادق قبل انطلاق بطولة العالم لليد

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق انطلاق بطولة العالم لكرة اليد للرجال التي تستضيفها مصر مصر خلال الفترة من 13 إلى 31 يناير 2021، والذي يستعد مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي، لاستقبال حفل الافتتاح الذي وقع الاختيار فيه على الفنان تامر حسني، لإحياء الحفل.

وتستقبل مصر خلال تلك الفترة عددا من الوفود الأجنبية والعربية ومن بينها المشجعين لدعم وتشجيع الفرق وعليه، قدمت مصر للطيران الناقل الرسمي للبطولة أنواع الفنادق المتاحة للإقامة بها وأسعارها، من خلال باقات سفر وإقامة خاصة لأولئك الذين يرغبون في زيارة مصر.

وأتاحت مصر للطيران حجز باقات خاصة من خلال «الكرنك» قطاع السياحة بمصر للطيران للإقامة في القاهرة والإسكندرية حيث تقام المباريات كالتالي:

فندق 4 نجوم

إذا أردت الحجز في فندق 4 نجوم فيمكنك قضاء 4 أيام / 3 ليالي بمبلغ 155 دولار أما إذا أردت قضاء 8 أيام / 7 ليالي بمبلغ 245 دولار، على أن تكون الليلة الزائدة للفرد بحوالي 25 دولار.

فندق 4 نجوم ديلوكس

أما في حالة الإقامة في فندق 4 نجوم ديلوكس، فيمكنك قضاء 4 أيام / 3 ليالي بمبلغ 225 دولار أما إذا اردت قضاء 8 أيام / 7 ليالي بمبلغ 400 دولار، على أن تكون الليلة الزائدة للفرد بحوالي 45 دولارا.

فندق 5 نجوم

وفي حالة الإقامة في فندق 5 نجوم، فيمكنك قضاء 4 أيام / 3 ليالي بمبلغ 255 دولار أما إذا أردت قضاء 8 أيام / 7 ليالي بمبلغ 480 دولار، على أن تكون الليلة الزائدة للفرد بحوالي 55 دولارا.

برامج الحجز تشمل

- الاستقبال والمساعدة في المطار.

- النقل ذهابًا وإيابًا بين المطار.

- إقامة فندقية 5 و 4 و 3 نجوم بالقرب من الملاعب التي سيلعب فيها فريقك.

- تذكرة حضور مباراة واحدة.

- جولات اختيارية لمشاهدة معالم المدينة لاستكشاف أروع المواقع السياحية في مصر.

برامج الحجز لا تشمل

هناك برامج لا يشملها الحجز ولكنه يمكن توفيرها عند الطلب في مقابل رسوم، ومنها:

- تأشيرة الدخول إلى مصر.

- النقل من / إلى الملاعب.

- أي تذاكر إضافية للمباريات.

- أي خدمات إضافية أخرى.

كيفية الحجز

يمكن الحجز والمزيد من المعلومات بالتواصل من خلال بريد إلكتروني: events@karnak.egyptair.com أو واتس اب: + 2012-8531 1558.

وتقام بطولة العالم هذه النسخة بمشاركة 32 منتخبا قسمو على 8 مجموعات، على أن تنطلق البطولة بمبارة بين منتخبي مصر وتشيلي.