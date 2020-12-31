بسبب المال.. قصة «هابيل وقابيل» تحدث في الشرقية

مهما اختلفت الأسباب والدوافع إلا أنه مازالت قصة «هابيل وقابيل» تتكرر في كل زمان وحتى يومنا هذا، وفي صباح اليوم حدثت نفس الجريمة حينما تخلص عامل من حياة شقيقه الأصغر من الأم داخل منزلهما البسيط بمركز بلبيس التابع لمديرية أمن الشرقية.

وأكدت التحريات أن المتهم تشاجر مع شقيقه بسبب مبلغ ما، يقارب الـ 650 جنيه ليمسك السكين ويقتله أمام والدته، وأوضحت التحريات أن الضحية شقيق المتهم من الأم وأن المتهم بعد قتله جلس فى المنزل وسط ذهول الجيران ووالدتهما حتي حضور الشرطة لتلقي القبض عليه.

المتهم خارج من السجن

وكشفت التحريات أن المتهم قبل ارتكابه الجريمة بعدة ساعات كان تم إخلاء سبيله من قسم الشرطة بعد قضائه عقوبة بالسجن فى إحدي القضايا المتهم فيها «مخدرات»

واعترف المتهم بتفاصيل جريمته وقرر أنه كان يدافع عن حقه الشرعي بسبب المال وأمسك السكين وقتل شقيقه الأصغر، وقررت النيابة حبس المتهم 4 ايام على ذمة التحقيقات كما طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة .

مقتل ميكانيكي على يد شقيقه

وكان تلقي مدير أمن الشرقية اللواء ابراهيم عبدالغفار إخطارا من مستشفي بلبيس العام بوصول شاب فى العقد الثالث من العمر جثة هامدة ومصاب بطعنة وبعض الكدمات فى الصدر .

ليتم تشكيل فريق من ضباط المباحث الجنائية وبالإنتقال إلى مكان الحادث تبين أن المجني عليه يعمل ميكانيكي ومقيم بصحبة زوجته وووالدته وشقيقه فى منزل العائلة بإحدي قري المركز، وأشارت التحريات أن وراء الجريمة شقيق المجني عليه من الأم الاكبر.

فيما أكدت التحريات أن الشقيق الأكبر وراء الجريمة وجلس بالمنزل بمسرح الحادث، تم إصدار إذن من النيابة العامة ليتم إلقاء القبض على المتهم وبمناقشته إعترف بارتكاب الجريمة وقال المتهم فى محضر الشرطة أنه تخلص من شقيقه من الأم بسبب خلافات مالية، موضحا بأنه خرج من السجن منذ عدة ساعات وكان يحتاج المال، وعندما رفض المجني عليه «فأمسكت سكين وتخلصت منه» ، ثم جلس بجوار الجثة فى المنزل لحين وصول الشرطة، وتحرر محضر وتولت النيابة التحقيق.