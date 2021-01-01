تعرف على وظيفة نظام الأمان بعداد المياه مسبق الدفع

كشف مصدر مسؤول بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن عداد المياه مسبق الدفع يحتوي على نظام أمان، يضمن عدم قطع الخدمة خلال أوقات الإجازات، كما لا تقطع المياه بعد ساعات العمل الرسمية؛ لإعطاء فرصة للمواطنين لشحن الكارت في ثاني يوم عمل مباشرة.

وإذا انتهى الرصيد بعد الواحدة ظهرا تستمر الخدمة حتى التاسعة صباح اليوم التالي، أما في أيام الجمعة والعطلات الرسمية، تستمر الخدمة متاحة حتى الساعة 9 صباحا في يوم العمل المقبل.

إزالة كارت العداد يوقف الخدمة لضمان عدم وجود أي تسريب

واكد المصدر، أن عداد المياه مسبق الدفع يتمتع بالعديد من المزايا، منها عند مغادرة المنزل لأي دواعٍ يمكن إزالة الكارت الخاص بالعداد لوقف الخدمة، لضمان عدم وجود أي تسريب يمكن أن يحدث في المنزل، وعند العودة يمكن وضع الكارت مرة أخرى لتعود الخدمة تلقائيا.

التوسع في تركيب العدادات

وبدأت فروع جميع شركات المياه على مستوي الجمهورية، التوسع في تركيب عداد المياه مسبق الدفع

والعدادات مسبوقة الدفع ستساهم في القضاء على أى أخطاء تنتج عن العنصر البشري، مثل تأخر مرور القارئ والتخلص من عيوب قراءة العدادات، كما أنه يتيح للمواطن التحكم في الاستهلاك الخاص به، ومتابعته، وقيمة المبلغ المتبقي من الشحن

مميزات العدادات مسبق الدفع

- تساهم في القضاء على أي أخطاء تنتج عن العنصر البشري، مثل تأخر مرور القارئ.

- التخلص من عيوب قراءة العدادات.

- تتيح للمواطن التحكم في الاستهلاك الخاص به، ومتابعته، وقيمة المبلغ المتبقي من الشحن.

- عداد المياه مسبق الدفع يعطي إنذارا (عن طريق غلق محبس المياه)، قرب نفاذ الرصيد حينما يتبقى في رصيد الكارت 20% من قيمة الشحن، حتى يعرف المستخدم الرصيد المتبقي، وينتبه لشحن العداد.

- العداد مسبق الدفع يتمتع بنظام أمان يضمن عدم قطع المياه خلال فترات الإجازات، وعدم قطع الخدمة بعد ساعات العمل الرسمية؛ لإعطاء فرصة للمواطنين لشحن الكارت ثاني يوم عمل مباشرة.

11 مستند لتركيب عداد مياه:

- طلب الخدمة من العميل أو المنتفع.

- موافقة الجهة الإدارية المختصة على التوصيل.

- سند الحيازة أو الملكية.

- إيصال كهرباء حديث لمحل الاشتراك.

- التليفون الأرضي والمحمول للعميل والبريد الإلكتروني الشخصي.

- الرسومات الهندسية ورسم كروكي للمكان.

-الرخصة صورة الرخصة للمبنى في المدن وفي الريف إن أمكن".

- بطاقة الرقم القومي للعميل.

- إيصال مياه من أقرب جار.

- إفادة من إدارة الصرف بالتوصيل.

- أي مستند آخر ترى الشركة طلبه، ويكون ضروريا لصحة وسلامة عملية التوصيل.

9 اجراءات لتركيب عداد مياه:

- استيفاء العميل طلب الخدمة.

- سداد قيمة المعاينة والملف.

- إجراء فني الشبكة المعاينة على الطبيعة.

- إعداد المقايسة التقديرية، وإدراجها بمركز خدمة العملاء للسداد.

- سداد العميل قيمة المقايسة نقدا أو بالتقسيط.

- استخراج العميل التصاريح اللازمة للحفر.

- صرف الفني المختص المهمات من المخازن.

- تنفيذ الفنيين للمقايسة وإعداد المقايسة الختامية.

- توقيع العميل للعقد الانتهاء من تقديم الخدمة.