واشنطن وإسرائيل تصوتان ضد ميزانية الأمم المتحدة لعام 2021

صوتت كل من الولايات المتحدة وإسرائيل ضد مشروع قرار ميزانية الأمم المتحدة لعام 2021، البالغة 3.231 مليارات دولار، اعتراضا منهما على إقامة اجتماع خاص بمناسبة الذكرى الـ20 للمؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية، الذي عقد في ديربان جنوب إفريقيا عام 2001.

وأوضحت المندوبة الأمريكية الدائمة، كيلي كرافت، في الجلسة الختامية للأمم المتحدة لعام 2020، أن «الولايات المتحدة وهي أكبر ممول للأمم المتحدة، أرادت بهذا التصويت أن توضح تمسكها بمبادئها ودفاعها عن الصواب، ولا نقبل أبدا التصويت بالإجماع من أجل الإجماع فحسب».

وأضافت «كرافت» أن واشنطن اعترضت على قرار الميزانية بسبب تخصيص جزء منها لتمويل اجتماع خاص، بمناسبة الذكرى الـ20 للمؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية، الذي عقد في ديربان جنوب إفريقيا، عام 2001، بحسب «روسيا اليوم».

وأشارت كيلي كرافت، إلى أن تصويت بلادها ضد الميزانية «لن يغير مساهمات واشنطن في برامج الأمم المتحدة، بما في ذلك 25% من نفقات حفظ السلام، ونحو 9 مليارات دولار سنويا لدعم الإغاثة الإنسانية».

بدوره وصف مندوب إسرائيل الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير جلعاد إردان، تصويت واشنطن ضد ميزانية الأمم المتحدة بـ«الخطوة النادرة».

وقال جلعاد، في رسالة وزعها على الصحفيين بمقر المنظمة الأممية، إن «تصويت واشنطن جاء ردا على تحيز الأمم المتحدة المستمر ضد إسرائيل، وعزمها على تخصيص الأموال لحدث يحتفي بمناسبة الذكرى الـ20 لمؤتمر ديربان لمكافحة العنصرية».

وأضاف السفير جلعاد إردان: «نعلم جميعا أن هذه الأموال لن تستخدم لدعم حقوق الإنسان، ولكن لنشر المزيد من معاداة السامية والكراهية تجاه إسرائيل»، بحسب قوله.