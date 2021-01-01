حل لغز اختطاف طالب بسوهاج على يد 5 مجهولين: عمه عنده فلوس كتير

«ابن أخوك عندنا» رسالة مجهولة وصلت إلى تاجر بمدينة سوهاج، تخبره باحتجاز نجل شقيقه الطالب، ونجح قطاع الأمن العام بقيادة اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للقطاع، في فك لغز اختطاف الطالب، إذ تبين أن 5 أشخاص وراء ارتكاب تاجريمة، بهدف ابتزاز أسرته وطلب فدية 500 ألف جنيه.

بلاغ ورسالة مجهولة

وذكرت التحريات، أن بلاغا وصل إلى قسم طهطا بمديرية أمن سوهاج، من تاجر، 21 سنة، مقيم دائرة القسم، بتلقيه اتصالا هاتفيا من شخص مجهول، طلب خلاله وزن سيارته باستخدام الميزان الخاص به، فقام بإرسال شقيقه، طالب، 18 سنة، لوزنها إلا أنه لم يعد، مشيرا إلى وروود رسالة على هاتف عم المُبلغ، تاجر 42 سنة، مقيم ببندر طهطا، مضمونها احتجازه لدى مجهولين، واعتزامهم مساومتهم لإطلاق سراحه.

القبض على المتهمين

توصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة مفتشي القطاع، وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن سوهاج، إلى قيام 5 أشخاص: 3 عمال وعاطلان، باختطاف المجني عليه، واحتجازه بمزرعة خاصة باثنين منهما.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام، أسفرت عن ضبطهم وبحوزتهم طبنجة ومسدس صوت، وتم تحرير المجني عليه، وبمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات، أقروا بها، واعترفوا تفصيليا بارتكابهم الجريمة.

وأشار أحد العمال من المتهمين، إلى أنه نظرا لسابقة عمله لدى عم المجني عليه، وعلمه بثرائه، عقد العزم على اختطاف نجل شقيقه، ومساومته على دفع مبلغ 500 ألف جنيه، كفدية لإطلاق سراحه، واتفق على تنفيذ المخطط مع باقي المتهمين، إذ تربطهم به علاقة صداقة.

إعادة الطالب

أضاف المتهم المذكور، بقيامه بالاتصال بالمُبلغ، وطلب منه وزن سيارة، وعقب وصول المجني عليه لمكان الميزان، حاوطه المتهمين بالأسلحة المضبوطة بحوزتهم، واقتادوه داخل سيارة ملاكي، إلى المزرعة لاحتجازه، تمهيدا لمساومة عمه، وتم بإرشاد المتهمين ضبط السيارة والهواتف المحمولة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.