منها صالة العاصمة الإدارية.. ملاعب بطولة العالم لكرة اليد للرجال 2021

11 يوما تفصلنا عن انطلاق بطولة العالم لكرة اليد للرجال، والتي من المقرر انعقادها خلال الفترة من 13 يناير وحتى 31 من نفس الشهر، على أن تقام جميع المباريات في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، وذلك بعد أن تم تحديد عدد من الاستادات المخصصة لذلك.

استادات تقام عليها بطولة العالم لكرة اليد للرجال

ووفقا للموقع الرسمي للبطولة، فإن جميع المباريات ستقام على 4 ملاعب بين القاهرة والإسكندرية والجيزة وهي:

صالة ستاد القاهرة

وتتسع الصالة لاستيعاب 17000 متفرج.

وتعتبر المنزل الرئيسي لعمالقة كرة اليد المصرية.

تم تأسيسها عام1991.

وتبعد الصالة قرابة 10 كيلومترات من مطار القاهرة الدولي و30 كيلومترا من وسط المدينة.

يمكن الوصول للصالة من خلال الخريطة التالية من هنـا .

الصالة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة

تم تأسيسها عام 2020.

تتسع الصالة لاستيعاب 7500 مشجع.

وتعتبر هذه الصالة أحدث منشآت مصر الرياضية.

تم بنائها خصيصا لاستضافة بطولة العالم لكرة اليد للرجال مصر 2021.

الصالة جزء من مدينة رياضية متكاملة تم إنشاؤها بتكلفة 2.2 مليار جنيه، وتضم مجمعا للصالات المغطاة، ومجمع حمامات سباحة، ومنطقة ملاعب لكرة القدم والخماسية، وملاعب للتنس الأرضي بجانب منشآت أخرى عديدة.

صالة العاصمة الإدارية الجديدة تبتعد 60 كيلومترا عن قلب القاهرة، و60 كيلومترا عن منتجع العين السخنة السياحي، ما يجعل موقعها عبقريا ويسهل التحرك منه وإليه بفضل تغطية شبكة الطرق والمواصلات.

يمكن الوصول للصالة من خلال الخريطة التالية من هنـا .

الصالة الرياضية ببرج العرب

تم تأسيسها عام 2020.

تتسع الصالة لاستيعاب 5000 مشجع.

مثلما كان الظهور الأول لاستاد برج العرب لكرة القدم في بطولة عالمية، هي كأس العالم للشباب عام 2009، سيكون الظهور الأول لصالة ستاد برج العرب في النسخة 27 من بطولة العالم لرجال كرة اليد مصر 2021.

يبتعد ستاد برج العرب 200 كيلومتر عن وسط القاهرة، و40 كيلومترا عن الإسكندرية.

يمكن الوصول للصالة من خلال الخريطة التالية من هنـا .

صالة الدكتور حسن مصطفى بـ 6 أكتوبر

تم تأسيسها عام 2020.

تتسع قرابة 5200 متفرج.

تقع في قلب مدينة 6 أكتوبر غربي القاهرة.

تعد الصالة ضمن الأحدث من ضمن الصالات المستضيفة لبطولة العالم لكرة اليد للرجال مصر 2021.

تتضمن الصالة مقصورة رئيسية لكبار الزوار وصالة تدريب، وناد صحي للمنتخبات، والمبنى المخصص كمقر رئيس للاتحاد المصري لكرة اليد ومقر أكاديمية الاتحاد الأفريقي لكرة اليد.

لا تبعد صالة 6 أكتوبر سوى 36 كيلومترا عن وسط القاهرة رغم كونها تقع داخل حدود محافظة الجيزة التاريخية.

يمكن الوصول للصالة من خلال الخريطة التالية من هنـا .