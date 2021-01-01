واشنطن بوست: الجمهوريون يحضرون لانقلاب الأربعاء المقبل

كشفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن أعضاء الحزب الجمهوري يخططون لعدم التصديق على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن يوم الأربعاء المقبل وإعلان فوز الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.

وفي خطاب ألقاه السيناتور كريس مورفي في قاعة مجلس الشيوخ اليوم الجمعة، كشف عن وجود مخطط لدى الحزب الجمهوري لقلب نتائج الانتخابات وإعلان فوز الرئيس دونالد ترامب بدلا من بايدن.

وقال السيناتور الأمريكي: أولئك الذين يدفعون لجعل دونالد ترامب رئيسًا، بغض النظر عن نتيجة الانتخابات، متورطون في القيام بخيانة ضد أمتهم.

وكشفت محطة سي إن إن الأمريكية يوم الخميس أن 140 عضواً في مجلس النواب من الحزب الجمهوري اتفقوا على عدم التصديق على فوز جو بايدن يوم الأربعاء المقبل.

وترجح تقارير أمريكية أن العدد سوف يزداد خلال الساعات القادمة من أجل التصديق على فوز ترامب. لكن من المعروف أن مجلس النواب به أغلبية قليلة من الحزب الديمقراطي، ما يعني أن الحزب الجمهوري سيحتاج لحشد مزيد من النواب للحصول على الأغلبية يوم الأربعاء ليعلنوا فوز ترامب.

وفي مجلس الشيوخ الذي يعد الغرفة الثانية للبرلمان الأمريكي، يعد الجمهوريون هم الأغلبية كما يرأسه نائب الرئيس مايك بنس. وتعهد ترامب في تغريدة خلال وقت سابق بقلب نتيجة الانتخابات بإعلان هزيمة جو بايدن من قبل الكونجرس في 6 يناير المقبل.

ورفع عدد من أعضاء الحزب الجمهوري دعوى قضائية تقضي بأن يتولي مايك بنس بصفته رئيس مجلس الشيوخ تحديد الفائز.

وقال السيناتور الجمهوري جوش هاولي من ميسوري، إنه سيعترض على فوز بايدن عندما يجتمع الكونجرس لفرز أصوات الهيئة الانتخابية رسميًا في 6 يناير، وهو ما قد يؤدي إلى نقاش مطول في مجلس الشيوخ.

من جانبه وجه السيناتور الحمهوري بن ساسي نقدًا لاذعًا لزملائه الجمهوريين الذين قال إنهم متورطون في «حيلة خطيرة» لاسترضاء الرئيس دونالد ترامب في جهوده لإلغاء نتائج انتخابات 2020.

وجاء حديث بن ساسي بعد ساعات من إعلان زميله السيناتور جوش هاولي نيته رفض فوز الرئيس المنتخب جو بايدن في ولاية بنسلفانيا وربما في ولايات أخرى.