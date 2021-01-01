اعترافات تاجرة أدوية محظورة: بكسب 150 ألف في الأسبوع وبنوصل دليفري

اعترفت ربة منزل أنها تربح أسبوعيا 150 ألف جنيه من حصيلة إتجارها فى العقاقير المحظورة والمخدرة، عبر صفحة أنشأتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» لترويج تلك الأدوية التي تدعي أن من بينها ما يعالج الأمراض المستعصية والخطيرة وأنها كانت تقوم بكتابة وصفات علاج قاتلة.

صفحة فيس بوك

وأقرت المتهمة «نهى .أ» 44 سنة أنها أنشأت صفحة على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» ضمت مهعا مجموعة من الأشخاص وكونوا تشكيلا عصابيا تتزعمه المتهمة التي تقيم بمنطقة المرج، وذلك من أجل تحقيق ربح سريع حيث يربحون فى الجرعة الواحدة 4 اضعاف ثمنها وكانوا يقومون بتوصيل الطلبات ديليفرى.

وأضافت المتهمة أنها وأفراد التشكيل تخصصوا في تجميع وترويج الأدوية والعقاقير الطبية المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية والعصبية الخاصة بإحدى الجهات الحكومية وبيعها بكميات كبيرة لعملائهم دون استشارة طبية ومزاولة مهنة صيدلي بدون ترخيص مقابل مبالغ مالية كبيرة والتربح من خلالها.

وأوضحت أنها كانت تتلقى طلبات على الصفحة من مرضى بأمراض مستعصية مثل السرطان والكبد وأمراض أخرى مناعية وكانت تقوم بكتابة وصفات طبية لهم لعلاجهم وكانت قائمة الأدوية من الأنواع التي تقوم بترويجها على عملائها.

الاستعانة بـ 3 مسجلين خطر

وأشارت المتهمة إلى أنها تقوم بإدارة الصفحة مع 3 أشخاص لاثنين منهم معلومات جنائية وآخر يحمل جنسية إحدى الدول العربية وأنه عثر بحوزتهم على 6600 قرص و270 أمبول أدوية مدرجة بجداول المخدرات ومؤثرة على الحالة النفسية والعصبية ومحظور بيعها بدون استشارة طبية و مهربة جمركيا وممنوع تداولها بالبلاد و250 سرنجة جاهزة للحقن تحت الجلد لعلاج السرطان ومبلغ مالي من متحصلات البيع و 4 هواتف محمول لتسهيل التواصل مع عملائهم و 3 فواتير لشراء الأدوية بقيمة مليون وتسعمائة ألف جنيه.

تمت إحالة المتهمين للنيابة العامة التي قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات والتحفظ على المضبوطات وإرسالها للمعمل الكيماوي لبيان نوعها والمواد المستخدمة في تصنيعها.