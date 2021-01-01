مسؤولون أمريكيون: مؤشرات على هجوم إيراني وشيك

قال مسؤول أمريكي إن الولايات المتحدة شهدت مؤشرات متزايدة على أن إيران قد تخطط لشن هجوم على القوات أو المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط.

واعترف المسؤول الأمريكي، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته مع شبكة إن بي سي نيوز، بأن قراءة نوايا إيران كانت صعبة وغير متوقعة في بعض الأحيان.

لكن المسؤول قال إن المؤشرات تؤخذ على محمل الجد خصوصاً أنه لم يتبق سوى أيام على ذكرى مقتل الجنرال الإيراني الكبير وقائد فيلق قدس قاسم سليماني.

وقُتل سليماني في غارة جوية أمريكية بدون طيار في العراق في 3 يناير 202، لأنها زعمت أن قائد فيلق القدس الإيراني كان يطور خططًا لمهاجمة الأمريكيين. وأطلقت إيران صواريخ على القوات الأمريكية في العراق ردا على مقتله بعد أيام.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية، في هذا الأسبوع، إن الولايات المتحدة نقلت قاذفات B-52 إلى الشرق الأوسط في ظهور متعمد، واستعراض للقوة في مواجهة طهران.

واتهمت الولايات المتحدة مؤخرًا ما قالت إنها ميليشيا مدعومة من إيران بشن هجوم صاروخي في 20 ديسمبر على السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء في بغداد، حيث تم إطلاق 21 صاروخًا. ولم يصب أو يقتل أي أمريكي.

واعترض وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، في تغريدة يوم الخميس تحليق طائرات بي -52.

وكتب: هناك معلومات استخباراتية من العراق تشير إلى وجود مؤامرة لتبرير ذريعة لشن حرب على إيران.

وقال القائم بأعمال وزير الدفاع كريس ميللر لشبكة إن بي سي نيوز الأمريكية يوم الخميس: نواصل مراقبة إيران عن كثب.

وقال: بينما آمل أن ندخل عام 2021 بسلام وبدون صرع ، فإن الوزارة على استعداد للدفاع عن الشعب الأمريكي ومصالحه.

وتأتي التوترات قبل أسابيع من أداء الرئيس المنتخب جو بايدن اليمين، وأرسل النظام الإيراني إشارات واضحة بأنه يريد رفع العقوبات الأمريكية مع وصل ادارة جديدة.