تحذيرات من انهيار «الصحة البريطانية» بسبب سلالة كورونا الجديدة

حذّر العاملون في المجال الطبي ببريطانيا اليوم الجمعة، من مواجهة تداعيات أخرى خلال يناير الحالي، وسط تصاعد الإصابات بسلالة فيروس كورونا الجديدة، حيث ضغطت السلطات لإعادة تنشيط المستشفيات الميدانية للتعامل مع ازدياد عدد المرضى الجدد.

وتتزايد المخاوف بشأن عدم قدرة المنظومة الصحية البريطانية على التعامل مع الزيادة المتوقعة في عدد الأشخاص الذين سوف يسعون للعلاج من عدوى كورونا خلال الأسابيع المقبلة، والتي ستنتج عن التجمعات التي حدثت في عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة.

وسجّلت المملكة المتحدة 53285 إصابة جديدة اليوم، بانخفاض طفيف عن الرقم القياسي المسجل في يوم الخميس البالغ 55892 إصابة.

عين العاصفة

وقال مدير الكلية الملكية للتمريض في إنجلترا، مايك آدامز، لشبكة سكاي نيوز إن المملكة المتحدة في «عين العاصفة»، وأنه من المثير للغضب رؤية أشخاص لا يتبعون إرشادات التباعد الاجتماعي أو يرتدون أقنعة.

وحذر طبيب بارز في حديث مع «بي بي سي»، من ارهاق العاملين الصحيين في الخطوط الأمامية في المستشفيات، وحث الناس أيضًا على اتباع القواعد.

ويوجد في بريطانيا ثاني أعلى عدد وفيات في أوروبا وهو 74125 بعد تسجيل 613 حالة وفاة أخرى اليوم الجمعة.

قيود أكثر صرامة

ويبدو أن بريطانيا سوف تتجاوز إيطاليا وتصبح الدولة الأكثر تضررًا في أوروبا مرة أخرى، نتيجة للارتفاع الحاد في الإصابات الجديدة، والتي أدت إلى قيود أكثر صرامة، حيث غيرت السلطات البريطانية استراتيجيتها لطرح لقاحات فيروس كورونا، اذ أعلن في بيان مشترك، كبار المسؤولين الطبيين في إنجلترا واسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية، إن جرعة اللقاح الأولى توفر حماية «كبيرة» مع تأخير الجرعة الثانية وتسريع منح الجرعة الأولى للجميع.

وتمت الموافقة على لقاحين للاستخدام في المملكة المتحدة وكلاهما يتطلب جرعتين لكل شخص.

وتلقى حوالي مليون شخص الجرعة الأولى من اللقاح الذي طورته شركة الأدوية الأمريكية Pfizer وشركة التكنولوجيا الحيوية الألمانية BioNTech، وحصلت عدد صغير أيضًا على الجرعة الثانية كما هو مخطط له بعد 21 يومًا.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، وافقت بريطانيا أيضًا على لقاح طورته جامعة أكسفورد وشركة الأدوية البريطانية AstraZeneca وهو أرخص وأسهل في الاستخدام.