أحمد حلمي وجمال سليمان يشاركان في تشييع جنازة وحيد حامد

وصل الفنان أحمد حلمي والسوري جمال سليمان إلي مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، للمشاركة في تشييع جنازة الكاتب الراحل وحيد حامد، الذي وافته المنية، صباح اليوم، داخل أحد المستشفيات الخاصة في القاهرة عن عمر ناهز 77 عامًا.

وانضم إلي صفوف المشيعين كل من الكاتب والمنتج محمد حفظي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والمخرج عمرو سلامة، إضافة إلي كل من الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، كريم عبدالعزيز، وإلهام شاهين، وعزت العلايلي، والكاتب بشير الديك، وسوزان نجم الدين، وعباس أبوالحسن.

وغيب الموت سيناريست الكبير وحيد حامد، صباح اليوم، داخل مستشفى الصفا بالمهندسين عن عمر يناهز 77 عامًا بعد صراع مع المرض.

وتعرض حامد لوعكة صحية دخل على إثرها المستشفى، بشأن إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، فيما تكتمت الأسرة على أنباء الأزمة، التي تعرض لها الكاتب الكبير، حفاظًا على حالته النفسية.

ونُقل حامد إلى المستشفى قبل 10 أيام في حالة صحية صعبة، إذ أصيب بخلل في وظائف الكبد تسببت في ارتفاع نسبة الإنزيمات بدرجة كبيرة، وذلك نتيجة لمشاكل متكررة في القلب خلال الأعوام الأخيرة.

وأودع حامد غرفة العناية المركزة، ودخل في غيبوبة بعد تدهور حالته، حيث لازمه نجله المخرج مروان حامد في المستشفى، الذي فرض حالة من السرية على مرض والده استجابة لرغبته.

وتقام صلاة الجنازة في مسجد الشرطة في الشيخ زايد بعد صلاة الظهر حسبما أعلن نجله المخرج مروان حامد.

يذكر أن وحيد حامد، تم تكريمه في الدورة الثانية والأربعين، من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، برئاسة المنتج محمد حفظي، وهو الظهور الأخير له بالمهرجانات، كما حل ضيفًا على الإعلامي شريف عامر، في برنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، في لقاء خاص بعد تكريمه في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.