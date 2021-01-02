بعد إعلان روحاني وفاة ترامب خلال أيام... الحرس الثوري يهدد بضربة حاسمة

قال قائد الحرس الثوري الإسلامي الإيران حسين سلامي، إن بلاده مستعدة لمواجهة أي عدوان أمريكي بضربات حاسمة وحازمة.

ونقلت وكالة تسنيم شبه الرسمية للأنباء عن اللواء حسين سلامي قوله «أي عمل من جانب العدو ضدنا سيتم الرد عليه بضربات متبادلة بشكل حاسم وحازم».

وأضاف: «لقد ظهر في كثير من الأحيان أننا لم نصمت أبدًا عن أي تهديدات أو اعتداءات من العدو ولن نتجاهلها».

وتأتي هذه التعليقات في الذكرى الأولى لقتل الولايات المتحدة للجنرال قاسم سليماني في غارة جوية بطائرة بدون طيار في العراق في 3 يناير 2020. ويحيي الإيرانيون وفاة سليماني اليوم السبت 2 يناير من هذا العام ، وهو التاريخ المقابل في التقويم الفارسي.

وتعهد المسؤولون والقادة العسكريون الإيرانيون مرارًا وتكرارًا بالسعي للانتقام من اغتيال سليماني طالما أن القوات الأمريكية منتشرة في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

وفاة ترامب

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني أعلن أن الرئيس دونالد ترامب سيموت «في غضون أيام قليلة» دون أن يوضح أي تفاصيل في كلمة له في الذكرى الأولى لمقتل قائد فليق القدس.

نُشرت مقتطفات من كلمة روحاني باللغة الإنجليزية على موقع الرئاسة الإيرانية، وصف قاسم سليماني بـ «الشهيد» و«القائد المحنك».

وأضاف روحاني: «كان من آثار هذا العمل الغبي المشين أن الترامبية انتهت وفي غضون أيام قليلة ستنتهي حياة هذا المجرم وسيذهب إلى مزبلة التاريخ، ونحن سعداء جدًا بهذا الأمر».

وقال روحاني إن الفترة التي تلي ترامب ستكون حالة أفضل للاستقرار الإقليمي والعالمي.

وألقت وزارة الدفاع الأمريكية باللوم على سليماني في سقوط مئات القتلى والجرحى بين الأمريكيين. يُزعم أنه قُتل أثناء وجوده في العراق المجاور بينما كان «يطور بنشاط خططًا لمهاجمة الدبلوماسيين الأمريكيين وأفراد الخدمة في العراق وفي جميع أنحاء المنطقة».