حازم إمام يوجه رسالة إلى مصطفى محمد

علق حازم إمام لاعب الزمالك السابق، على أزمة احتراف مصطفى محمد مهاجم القلعة البيضاء، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، خاصة بعدما أبلغ مسؤولي الزمالك، بأن لديه عروض كبيرة، من بينها سانت إتيان الفرنسي.

وقال إمام، عبر قناة «أون تايم سبورتس»: «حد مفهم مصطفى محمد، إن الفرصة دي هي الأخيرة في مسيرته، لكن هو لديه فرص إنه يظهر نفسه كويس الفترة المقبلة خلال مشاركاته في أمم أفريقيا للكبار، وكذلك بطولة الأولمبياد، ولا يوجد شيء اسمه آخر فرصة، هذا الحديث يكون للاعب عمره 27 أو 28 عاماً».

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