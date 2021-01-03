محيي الدين: سيكون هناك معدل نمو اقتصادي إيجابي في دول العالم 2021

قال الدكتور محمود محيي الدين، الخبير الاقتصادي البارز والمدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، إن كافة الافتراضات حول الاقتصاد العالمي ونموه في العام الحالي تفترض أنه سيكون هناك سيطرة على جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، فكل الافتراضات التي تم عرضها تدل على أنه سيكون هناك معدل نمو اقتصادي بالموجب للعالم بعدما قد دخل في الحيز السلبي.

قدر من التعافي في العديد من الدول سوف تشهده في بعض قطاعتها

وأضاف محيي الدين، خلال لقاء في برنامج «مساء DMC»، مع الإعلامية إيمان الحصري، على شاشة «DMC»، أنه سيكون هناك قدر من التعافي في العديد من الدول سوف تشهده في بعض قطاعتها، وهذا مرتبط بقدرة الدول على التعامل والسيطرة على الجائحة، موضحًا أن هناك لقاحات تم اعتمادها لمكافحة فيروس كورونا، وسيتم نشرها خاصة في الدول المتقدمة والغنية التي استطاعت تأمين احتياجتها من اللقاحات المختلفة.

الدول المتقدمة لديها استهداف لوصول اللقاح لأكثر من 60%

وأشار الخبير الاقتصادي البارز والمدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، إلى أن الدول المتقدمة لديها استهداف لوصول اللقاح لأكثر من 60% من مجتمعتها حتى نهاية هذا العام أو قبل انتهائه، موضحًا أن الأزمة تكمن في الدول النامية للاسف الإمكانيات المادية واللوجستية، بالإضافة إلى الحجز المبكر من جانب الدول المتقدمة، يحتاج لقدر من الجهد أن الدول النامية تستطيع تأمين احتياجتها سريعا سواء كان اللقاح أمريكيا أو أوروبيا أو صينيا.

محمود محيي الدين يوجه رسالة للدول النامية

وتابع: «الآلية التي تشرف عليها منظمة الصحة العالمية لم تستطع تأمين سوى 15% من احتياجاتها التمويلية، والخوف على الدول النامية ومحتاجة جهد أكتر خلال الأسابيع المقبلة مش هقول شهور لأن كل يوم يفرق كتير».