اللواء عادل مخلوف أشهر خبير جنائي يروي لـ«الوطن» حكايات الإرهاب والدم

تولى اللواء عادل مخلوف مساعد وزير الداخلية الأسبق، والخبير الجنائي التحقيق في آلاف من جرائم القتل والحريق لمختلف أنواعها وأسبابها، وتمكن من حل ألغازها جميعا على مدار أكثر من 30 عاما خدمة في صفوف وزارة الداخلية.

يعتبر من أبرز خبراء علوم الأدلة الجنائية، وهو من قرية بني عديات مركز منفلوط محافظه أسيوط، وحفيد الشيخ حسنين محمد مخلوف مفتي الديار المصرية الأسبق، ونجل المرحوم محمد علي مخلوف موجه اللغة العربية بالتربية والتعليم بأسيوط، الشاعر والأديب وله مؤلفاته ومخطوطاته التراثية، منها مخطوط ترجمه الإمام السيوطي، وترحمة الإمام الدردير، ومحمد في الأسفار، و كتاب تاريخ بني عديات، والقرآن والقمر، ومارية القبطية.

ويقول اللواء مخلوف لـ«الوطن»: التحقت بأكاديمية الشرطة كلية الضباط المتخصصين وحصلت على دبلومة القانون والشرطة عام 1987، والتحقت للعمل بالمعامل الجنائىة بوزارة الداخلية في نفس العام، قسم الأسلحة والمقذوفات.

ويضيف أنه تدرج في الترقي والعمل بعد التأهيل بالفرق والدورات التخصصية بالمجال والعمل بمجال الأدلة الجنائية في قطاع الشمال بأسيوط، وقطاع الجنوب بقنا، وقطاع شرق الدلتا ببورسعيد، وأمن سوهاج، وأمن أسيوط أدله جنائية، ومنفذ السلوم البري وحدة التزييف والتزوير حتى رتبة عميد، وشارك في معاينة أغلب حوادث الإرهاب بصعيد مصر.

شارك في سلسلة كتب عن مكافحة الإرهاب

ويوضح مخلوف: «كان لي دور كبير في كشف كثير من الحوادث ودراسة تأصيلية لجميع الحوادث الإرهابية في صعيد مصر من خلال الفحص الفني وفحص مخلفات الإطلاق والأسلحة المضبوطة، والعمل برتبة عميد مدير إدارة التدريب بالحماية المدنية، ومدير مركز تدريب مجندين قيادة بأسيوط حتى الترقي لرتبة اللواء مساعد مدير أمن أسيوط، والإحالة للتقاعد في 2017، وتم تكريمي ضمن أسر الشهداء بوزارة الداخلية برحلات حج على نفقة الوزارة».

اللواء مخلوف يعمل حاليا محاضرا بمركز تدريب الشرطة بأسيوط ضباط الأدلة الجنائية ومحاضر بدورة التثقيف للأفراد والعاملين بالوزارة أدلة جنائية على مدار أعوام الخدمة، ومحاضر بشركات تكرير البترول بأسيوط خطة التأمين والإخلاء والطوارئ لأكثر من ثلاث سنوات، وعضو اللجنه العلمية بالجمعية المصرية لعلوم الأدله الجنائية وعضو اللجنه العلميه بمركز الدراسات الأمنية والاستراتيجية بكلية حقوق أسيوط، وعضو اللجنه العلميه بمركز الدراسات الطبية والسموم بكليه الطب أسيوط مركز العلوم الجنائية، ومحاضر بمعهد محاماة سوهاج وقنا ومركز الدراسات بكلية حقوق جامعة سوهاج.

شارك مخلوف في العديد من المؤتمرات والمحاضرات بجامعة أسيوط وسوهاج والمنوفية كليه الحقوق وكليه الطب التحقيقات الجنائية في حوادث التسمم والمشاركة في إعداد والمحاضرة بدورة تحضير المتفجرات المحلية باستخدام السلايف بجامعة نايف بالمملكة العربية السعودية، والمشاركة بسلسله كتب عن مكافحة الإرهاب.

عاصر اللواء مخلوف كل الحوادث الإرهابية التي وقعت في صعيد مصر وأغلب الحوادث الجنائية، وكان له دور كبير في كشف كثير من الغموض في العديد من الحوادث الجنائيه والإرهابية، إذ يحكي: «إبان عملي بأمن سوهاج بمجال غير اختصاص رئيس لقسم الإنقاذ النهري وتأمين مأمورية زيارة وزير الشباب لمحافظة سوهاج جزيرة قرمان بوسط النيل والمفترض التأمين للمجري الملاحي والعبارة البحرية بإشرافنا وتحركي للجهة المقابلة للنهر وخشية الغرق لعدم إجادة الغوص انتظرت بالشاطئ ليتحرك لنش الإنقاذ ويصطدم مباشرة بالعبارة التي تقل الوزير في حادث مروع حمدت الله أنني لم أكن به رغم مجازاتي في حينه».

سرقة محل قبطي والعثور على بصمات الضباط

وتابع: «كان دفاعي الوحيد أنني رجل متخصص بعلوم الأدلة الجنائية فما أكثرها غرابة وندرة لتعدد الحوادث وكوني أول من يتواجد بكل الحوادث بحكم عملي ضابط مسرح الجريمة، وكان لأهمية التحفظ على مسرح الجريمة والاهتمام بدور الضابط الأدلة الجنائية، وضرورة تعاون الجهات الأمنية والبحثية مع خبير مسرح الجريمة، حيث تبلغ بحادث سرقة محل سوبر ماركت شهير والسرقة عن طريق النقب من محل صالون حلاقة مجاور له وسرقة مبلغ مالي وطبنجة سميث إند ويسون مرخصة لصاحب المحل قبطي والإخطار بالحادث وتجاهل الأدلة الجنائية حتى صدور قرار الندب من النيابة بعد يومين وعدم تكلف ضابط مباحث القسم بمرافقة الأدله لمكان البلاغ والاكتفاء بمصاحبة أحد المخبرين لنا والبحث تم العثور وسط سلة المهملات على لفافة ورق بداخلها الطبنجه ورفع العديد من البصمات التي انطبقت أغلبها على ضباط القسم والأمن، الأمر الذي أدى إلى مجازاة المتسبب».

خفير تبول في ماسورة البندقية

وعن أغرب الحوادث، يقول مخلوف، إنه كان هناك إدعاء من أحد الخفراء يقول إنه من المكلفين بتأمين خدمة مكتب بريد بإحدى القرى بتعرضه لحادث اعتداء إرهابي بإطلاق بعض الإرهابين النيران عليه باستخدام مسدس وبندقية آلية وسرقة المبلغ المالي، وبالفحص والمعاينة تبين العثور على السلاح وتسليمه من قبل أحد أقارب الخبير النظامي، ولكن بعد العبث به والتبول بالماسورة للتضليل، ومناقشة الخفير والتأكد من كذب أقواله بإجراء تجربة عملية لتقدير كمية ونسبة البارود المتخلفه على شال أبيض كان يرتديه أثناء الحادث بالمقارنة بالعديد من الأسلحة المسدس والبندقيه اللينفيلد عهده الخفير والمضبوطة، تبين تطابق الكمية والأثر للسلاح اللينفيلد ومن مسافة لا تتجاوز 6 سم وخروج طلقة بطريق الخطأ أثناء تعليقه السلاح بكتفه وإصابته بالرقبة والآثار للفتحة الدخول والبرود بالشمال القماش وتم عمل تقرير مصور توضيحي واعترف بالكذب والإدعاء، وإعادة المبلغ المالي.

حادث اغتيال مدير قوات أمن أسيوط

ويضيف: «كنا نحتفظ بعينات لمعظم الأسلحة التي ترد للفحص وفيش بصمات لكل المشتبه بهم سياسيا، وأرشفة كل ذلك بقسم الأدلة حتى أنه كنا تستطيع التعرف على الأشخاص والأسلحة من خلال الأرشفة المحلية، قبل دخول أجهزة الحاسب والحفظ الآلي، الأمر الذي شهدت لنا به كل القيادات بالوزارة في هذه الآونة، وكان له أثره القوي في كشف العديد من الحوادث والمجرمين والتعرف عليهم حتى أنه في أحد الحوادث الإرهابية في مقتل مدير قوات أمن أسيوط أسفل منزله بحي السادات وسقوط أحد المصابين وكان يرتدي زي عسكري ومعه سلاحه الميري ونقله بمعرفة الإسعاف للمستشفى حتى وصولنا لتقصي الأقوال تبين لنا من خلال التعرف عليه بصوره المحفوظة بأرشيف القسم بأنه أحد الإرهابين المطلوبين من بندر القوصية واسمه وتم التحفظ عليه بالمستشفى والحراسة إلى أن توفي نتيجه إصابته الجسيمة وتبين أن السلاح المتحفظ عليه مسروق ويخص أحد أفراد الشرطة السابق اغتياله».

وعن أغرب حادث، قال إنه كان فحص محل حادث مقتل أحد الأشخاص بإحدى قرى الصعيد نتيجة تبادل إطلاق الأعيرة النارية على مدار ساعات، وتم العثور على أكثر من 267 ظرف فارغ متعددة الأعيرة من أسلحة متنوعة آلية، وظرف فارغ واحد 9 مللي طويل، والمجني عليه إصابته طلق ناري واحد نافذ بالرأس ولم يتم العثور على أي مقذوف، وبمطابقة الظرف الفارغ مع السلاح المرخص للمجني عليه تبين اتفاقه من حيث ذاتية السلاح وسبق إطلاقه وتعذر الطب الشرعي عن تحديد نوع وعيار الطلق المسبب للوفاة، الأمر الذي أدى بدفاع المتهمين للبراءة لشبهة القتل الخطأ باستخدام سلاحه الشخصي في حادث أثار قاعة المحكمة بتقرير الأدلة ودفاع محامي المتهمين.