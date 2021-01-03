الإحصاء: 17 ألفا و916 مولودا بأول 48 ساعة في 2021

كشفت أرقام الساعة السكانية الإلكترونية الموجودة، بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن إجمالي عدد سكان مصر، أمس السبت ثاني أيام العام الميلادي الجديد 2021 نحو 101 مليون و384 ألفا و355 نسمة، بزيادة حوالي 8461 مولودا جديدا، عن يوم الجمعة السابق أول أيام 2021 والذي سجل 9.455 ألف مولود جديد، ليكون إجمالي عدد المواليد في يومين فقط نحو 17916 ألفا.

وأضافت الساعة السكانية، أن عدد سكان محافظة القاهرة بلغ 9 ملايين و941 ألفا و814 نسمة، لتظل المحافظة الأعلى في عدد السكان من بين جميع محافظات الجمهورية، وسجلت محافظة الجيزة نحو 9 ملايين نسمة و98 ألفا و 204 نسمات ، وتحتل المركز الثاني ، في عدد السكان ، بينما جاءت محافظة الشرقية في المركز الثالث في عدد السكان، حيث سجلت الساعة السكانية ، 7ملايين و555 ألفا و767 نسمة ، عدد سكان الشرقية.وجاءت محافظة الدقهليةفي المركز الرابع وعدد سكانها 6 ملايين و797 ألفا و120نسمة ، وفي المركز الخامس جاءت محافظة البحيرة في المركز الخامس وعدد سكانها 6ملايين و549 ألفا و874 نسمة، وجاءت محافظة المنيا في المركز السادس وعدد سكانها 5ملايين و909 آلاف و879 نسمة، وجاءت محافظة القليوبية في المركز السابع، وعدد سكانها 5 ملايين و 893 ألفا و947نسمة، وجاءت محافظة الاسكندرية في المركز الثامن وعدد سكانها5ملايين و379 الفا و488نسمة، ثم محافظة الغربية في المركز التاسع محافظة الغربية وعدد سكانها، 5ملايين و237 الفا و753 نسمة ، ثم محافظة اسيوط في المرطز العاشر وعدد سكانها، 4 ملايين و722 ألفا و310 نسمات.

كما سجلت الساعة السكانية ،عدد سكان محافظة شمال سيناء وبلغوا، 450 ألفا و528 نسمة، وجاءت محافظة جنوب سيناء في المركز الأخير، من حيث عدد أقل السكان، وسجلت 108 آلاف و761 نسمة.