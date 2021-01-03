«القوى العاملة» تسترد 7 ملايين ليرة لبنانية لصالح 5 مصريين

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، أنَّ مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية ببيروت- لبنان، نجح في استرداد 7 ملايين ليرة لبنانية قيمة الكفالة المصرفية لـ5 عمال مصريين، موضحًا أنَّ الكفالة البنكية تفرض على الكفيل في حالة إحضار مواطن أجنبي وتقدر بألف دولار للعامل، ويتوجب على صاحب العمل حسب القوانين اللبنانية إيداعها بمصرف الإسكان كضمانة للعامل، فضلًا عن مليوني و165 ألف ليرة، و700 دولار إجمالي المستحقات المالية المحصلة من حل الشكاوى العمالية.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أنَّ التقرير الذي تلقاه وزير القوى العاملة عبر مكتب التمثيل العمالي ببيروت يأتي في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل، وذلك من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم فى أى وقت خاصة فى تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس كورونا لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول فى هذا الخصوص.

وقال إنَّ التقرير لفت فيه الملحق العمالي شرين سيد عبدالجواد رئيس مكتب التمثيل العمالي ببيروت إلى ما تمّ تحقيقه من إنجازات خلال ديسمبر الماضي، حيث تمّ اعتماد 6 عقود عمل، وتسوية 7 شكاوى وديًا، ومازال هناك 8 شكاوى تحت البحث والدراسة، وذلك من إجمالي 15 شكوى عمالية تقدم أصحابها للمكتب .

كما أجرى المكتب بـ3 زيارات للجهات الحكومية المعنية، وزيارتين للمنشآت وأصحاب الأعمال، وعقد لقاءين مع التجمعات العمالية، ومناقشة 56 طلب نقل كفالة مقدمة للمكتب، وجرى إحالة 50 طلبًا إلى الأمن العام، و6 حالات تمّ نقل كفالتها، و50 قيد المراجعة بالأمن العام.