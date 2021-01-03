«إلحاق العمالة»: السفر متاح للسعودية وفق الإجراءات الاحترازية

قال عبد الرحيم المرسي، عضو مجلس إدارة شعبة إلحاق العمالة بالخارج بالغرفة التجاريه بالقاهرة، إن المملكة العربيه السعوديه أعادت اليوم الأحد جميع رحلات الطيران إليها بعد حظرها لأكثر من أسبوع، بسبب الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وطالب «عبد الرحيم»، بتذليل العقبات أمام شركات إلحاق العمالة المصرية لتستطيع إنهاء إجراءات المسافرين للعمل بالمملكة بعد توقف دام أسبوعًا، وطالب وزيرة الصحه بفتح فروع للمعامل المركزية للكشف الطبي خارج القاهرة في المحافظات، تجنبًا للزحام على المعامل المركزية بالعاصمة.

وأوضح «المرسي» عدم وجود شكاوى من إجراءات السفر للمملكة، حيث بدأت السفارة السعودية في استقبال تأشيرات العمل لراغبي العمل، شريطة إجراء تحليل «pcr» وإثبات خلو المسافر من فيروس كورونا.

وناشد عبد الرحيم المرسي الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوجيه المسؤلين المعنيين بالسفر إلى الخارج في وزارات الخارجية والهجرة والقوى العاملة، بمخاطبة دول الخليج لمعاملة التحاليل الطبية الخاصة بالفيروسات معاملة تحليل فيروس كورونا بنظام «pcr»، حتي يستطيع من تم علاجه من فيروس «سي» السفر للعمل بالخارج، لأن نظام التحليل القديم لا يوضح إذا كان المصاب حاملًا للفيروس بسبب وجود أجسام مضادة للفيروس بعد العلاج أم أنه مصاب، ما يتسبب في منع أكثر من نصف مليون مصري تم علاجهم من فيروس «سي» من السفر للعمل بالخارج، رغم وجود فرص عمل متاحة لهم.