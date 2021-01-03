إجراءات السفر الجديدة للسعودية والإمارات والكويت بعد فتح رحلات الطيران

بعد انقطاع الرحلات كإجراء احترازي، عادت من جديد حركة الطيران في المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت، بعد إعلان الجهات المعنية في الدول متطلبات واجراءات السفر إليها اعتبارًا من صباح اليوم الأحد.

وقد يتساءل المسافرون عن إجراءات الحجر الصحي وشروط السفر التي وضعتها تلك الدول للسفر إليها، والتي يجب على المواطنون اتباعها، ولذا تستعرضها «الوطن» كما يلي:

إجراءات السفر للمملكة العربية السعودية

وضعت الرياض إجراءاتها الجديدة للراغبين في السفر إليها اعتبارًا من اليوم 3 يناير، بحسب التعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للطيران المدني السعودي.

الإجراءات التي يجب على المسافر للمملكة اتباعها

إجراءات نقل المسافرين للمملكة فيما يخص غير المواطنين السعوديين القادمين من المملكة المتحدة وجنوب أفريقيا وأي دولة أخرى، تحددها الجهات الصحية المختصة والتي ينتشر فيها فيروس كورونا المتحور (ب 1 ، 1 ، 7)، مشروطا على أن يقضي الراغب في السفر للمملكة مدة لا تقل عن 14 يومًا خارج الدولة التي ينتشر فيها فيروس كورونا المتحور، قبل السفر للمملكة العربية السعودية، مع إجراء فحص PCR بعد انقضاء المدة، ما يثبت خلو المسافر من الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ويستثنى من النقطة (1) أعلاه، المواطنين السعوديين والمسموح لهم بالسفر إلى المملكة، للحالات الإنسانية والضرورية، ويتم تطبيق الحجر المنزلي عليهم لمدة 14 يوما، أما بشأن الركاب القادمين من الدول التي تم فيها تسجيل حالات من فيروس كورونا المتحور (ب 1 ، 1 ، 7)، فسيتم تطبيق الحجر المنزلي عليهم 7 أيام، وباقي الدول الأخرى، يتم تطبيق الحجر المنزلي الإلزامي لمدة 7 أيام أو 3 أيام على الأقل، مع الفحص المعملي الإلزامي (PCR).

ويسمح لشركة مصر للطيران بنقل مواطني دول مجلس التعاون الخليجي من وإلى المملكة العربية السعودية، كما يسمح لشركة مصر للطيران بنقل مسافرين غير سعوديين يحملون تأشيرة سارية (خروج / دخول / إقامة "إقامة" / زيارة) إلى / من المملكة العربية السعودية، ويجب على مصر للطيران توزيع نموذج إخلاء المسؤولية «على متن الطائرة قبل الوصول» على جميع الركاب القادمين إلى المملكة العربية السعودية.

إجراءات السفر للإمارات العربية المتحدة

- وفقا لمصر للطيران، يجب أن يكون لجميع المسافرين تأمين صحي ساري لدخول الإمارات العربية المتحدة، وأي مسافر ليس لديه مثل هذا التأمين الصحي فلن يسمح له بالدخول.

- يجب أن يحصل المسافر على اختبار PCR من مختبرات معتمدة صالح لمدة 96 ساعة فقط قبل السفر إلى أبوظبي، والمعامل المعتمدة في مصر هي: (المختبر) و(معامل الصحة العامة المركزية).

- يُعفى الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عامًا من اختبار PCR الأولي في بلدانهم الأصلية، كما يُعفى أصحاب الهمم (متوسط ​​وعال) من اختبار PCR الأولي في بلدانهم الأصلية.

- يجب على المسافرين القادمين (بما في ذلك المقيمين) الخضوع لاختبار PCR عند الوصول إلى مطار أبوظبي.

- يخضع المسافر للحجر الصحي المنزلي لمدة 14 يومًا من خلال منحه سوارًا طبيًا، ويمكن للمسافرين الراغبين في مواصلة رحلتهم إلى الإمارات الأخرى كدبي والشارقة وغيرها، القيام بذلك دون الحاجة إلى الحجر الصحي في أبو ظبي، ويجب عليهم استخدام تاكسي المطار المخصص لمواصلة رحلتهم.

- على المسافرين تحميل تطبيق HOSN.

إجراءات السفر للكويت

وفي الكويت، أعلنت الخطوط الجوية الكويتية حزمة من الإجراءات يجب على المسافرين إليها اتباعها، ومنها التسجيل في تطبيق «شلونك» قبل الصعود إلى الطائرة.

ومن بين الإجراءات التي وضعتها الكويت أنّه يجب الحصول على شهادة pcr صحية معتمدة تثبت سلبية الإصابة بفيروس (كوفيد -19) بمدة صلاحية لا تزيد على 96 ساعة من تاريخ الفحص، وتقدم لشركة الطيران قبل القبول على الرحلة.

ويتمّ إجراء فحص عشوائي عند الوصول لمطار الكويت الدولي لـ10% من إجمالي القادمين لكل رحلة، وإجراء الفحص لمن تظهر عليه الحرارة أو أعراض أخرى لفيروس (كوفيد -19).

وعن الحجز المنزلي، أكد الطيران الكويتي أنّه جميع الركاب القادمين للحجز المنزلي سيخضعون لمدة 14 يومًا.

أما في حالة الاشتباه بإصابة أحد المسافرين بفيروس كورونا، أو حال وجود أعراض ظاهرة يتمّ التحقق منها من خلال الإجراءات التي تنفذها السلطات المختصة، ويحق للناقل الجوي رفض قبول الركاب المسافرين على متن الطائرة بهدف الحفاظ على الصحة العامة.