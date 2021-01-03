الرحالة ابن حتوتة: مصر بها أماكن رائعة غير معتادة وفوجئت بقطار النوم

قال الرحالة الأردني قاسم الحتو الشهير بـ«ابن حتوتة» والذي كان في زيارة لمصر منذ أيام، إنه استمتع كثيرًا بزيارته لمصر وزار أكثر من مكان، مثل الأقصر، أسوان، مرسى علم، القاهرة، الإسكندرية، وسيوة، مؤكدا أنها كانت تجربة رائعة بشكل عام، إذ ارتاد أماكن لم يرتادها سياح كثر، وخاصة من أهالي بلاده في الأردن.

مصر فيها أماكن كثيرة رائعة بشكل أكبر مما نحن معتادون عليه

وأضاف الحتو، خلال مداخلة عبر تطبيق «سكايب» مع الإعلامي محمد الشاذلي والإعلامية ليندا عبداللطيف، في برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على فضائية القناة الأولى، «نحن في الأردن معتادون على زيارة شرم الشيخ والقاهرة، لكني وجدت أن مصر فيها أماكن كثيرة رائعة بشكل أكبر مما نحن معتادون عليه وهو ما أسعدني كثيرا».

فوجئت بوجود قطار النوم في مصر

وتابع، أنه نشر فيديو عبر صفحته الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، لقطار النوم، إذ كان هذا الأمر مفاجئا له ولم يكن يتوقع أن يكون موجودا في مصر، «كانت تجربة رائعة ومريحة جدا، إذ أن المسافر يستقل القطار ليلا وتنتهي الرحلة في الصباح ليصل إلى أسوان، وكان هناك اهتمام بتطبيق الإجراءات الاحترازية».

أما بالنسبة إلى الطفل حسن حسان الذي اصطحبه في رحلته إلى مصر، قال إنه التقاه عن طريق الصدفة بمحافظة الأقصر، إذ أنه غادر متحف الكرنك غاضبًا لأسباب شخصية، وعندها تحدث إليه الجميع باللغة الإنجليزية لأنهم كانوا يعتقدون أنه أجنبي، لكنه كان يرد بأنه عربي، «وبالصدفة تحدث معي حسن بالإنجليزية، وفضلت أن أتحدث معه باللغة الإنجليزية، وفتحت الكاميرا وكنت أصور الموقف، وطلبت منه أن يصطحبني في رحلة».

بدوره قال «حسن» خلال مداخلة هاتفية، إنه يدرس في الصف الأول الإعدادي، مشيرا إلى أنه سعيد بهذه الرحلة، وإنه يتمنى أن يصبح ضابطا وأن يقابل الرئيس عبدالفتاح السيسي.