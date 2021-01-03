جيروزاليم بوست: قطر حاولت بيع نفسها للجماعات الموالية لإسرائيل

قالت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية، إن قطر منفتحة على إسرائيل، وذلك في ظل الحديث عن مصالحة خليجية، مشيرة الى أن أصدقاء قطر يؤكدون أن الإمارة ذكية ويمكنها إقامة علاقات مع إسرائيل في الأيام الأخيرة المتبقية من ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأضافت الصحيفة: «لقد حاولت قطر بيع نفسها للجماعات المؤيدة لإسرائيل، بما في ذلك الأصوات اليمينية المتطرفة، باعتبارها منفتحة على إسرائيل».

ولفتت الصحيفة الى أن عودة قطر إلى المصالحة مع دول الخليج، ربما تستخدم نهجها الجديد «داخل الخيمة» لمواصلة الضغط على حماس للتصالح مع رام الله.

وقالت الصحيفة: «هل يمكن أن تخلق الأيام الأخيرة لإدارة ترامب نوعًا من الصفقة التي تعترف فيها قطر بإسرائيل مقابل دفع السعودية للسماح للدوحة بالعودة إلى حظيرة الخليج؟ كان لقطر وإسرائيل علاقات محدودة تعود إلى التسعينيات، في ذلك الوقت كانت أكثر دفئًا من العلاقات بين إسرائيل والدول الخليجية الأخرى. لقد تغيرت الأمور الآن لأسباب مختلفة».

وذكرت الصحيفة أن الدوحة ذهبت إلى حد استضافة مجموعة من الأصوات المؤيدة لإسرائيل في قطر خلال عامي 2017 و2018 لمحاولة تعزيز علاقاتها مع إدارة ترامب.

وفي مغازلة لإسرائيل، ذكرت الصحيفة أن قطر سحبت برنامجًا مناهضًا لإسرائيل قبل إذاعته على قناة الجزيرة الإنجليزية، في محاولة للحد من التوترات في واشنطن، وهذا يعني أن قطر تبدو مرنة في تغيير الرسائل لتحقيق أهدافها.

ولفتت الصحيفة أن عودة قطر إلى مجلس التعاون الخليجي قد يحدث مع مطالبة قطر بتقليص علاقاتها العسكرية مع تركيا.

وأكدت الصحيفة أن قطر تتبنى خطابا علنيا بدعم حركة حماس ومناهضة إسرائيل، ولها علاقات مع إيران وباقي الجماعات المناهضة لتل أبيب.

ومن المقرر أن تعقد دول الخليج الست، قمة في الرياض بعد غد الثلاثاء، بمشاركة قطر، وسط أنباء عن مصالحة مرتقبة.