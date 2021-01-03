كاتب بريطاني: اتفاقيات لندن وأنقرة التجارية تتجاهل الانتهاكات الحقوقية

في مقال نشرته صحيفة «الجارديان»، قال الكاتب البريطاني سيمون تيسدال، اليوم الأحد، إن اتفاق التجارة الجديد بين المملكة المتحدة وتركيا، يتجاهل انتهاكات الحكومة التركية المستمرة لحقوق الإنسان، وكان ينبغي أن يخضع للتدقيق من قبل البرلمان البريطاني.

وقال «تيسدال»، المختص في الشرق الأوسط، إن الاتفاق يعزز أيضًا رئيس تركيا «الخطير»، رجب طيب أردوغان، ويقوض تعهدات الحكومة البريطانية بأن «بريطانيا العالمية» ستتمسك بالقوانين والقيم الدولية.

ومددت تركيا والمملكة المتحدة اتفاق التجارة الحرة بينهما يوم الثلاثاء الماضي، قبل أيام من خروج بريطانيا رسميًا من الاتحاد الأوروبي، لمواصلة التدفق الحالي للبضائع.

وقال «تيسدال»، إن وزيرة التجارة البريطانية ليز تروس، أعطت أردوغان «فوزًا» غير مستحق، حيث تواجه بلاده سنوات من سوء الإدارة الاقتصادية وخلافات مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن السياسة التركية تجاه روسيا وسوريا وليبيا واليونان وقبرص.

وذكر الكاتب المتخصص في الشؤون الخارجية: «قد يكون من السذاجة الاعتقاد بأن الاتفاقية، التي تكرر الترتيبات القائمة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، ستسمح للمسائل المبدئية بتعريض 18.6 مليار جنيه استرليني (25.4 مليار دولار) للخطر في التجارة المتبادلة».

ومع ذلك، بحسب الكاتب، فإن بريطانيا هي ثاني أكبر سوق تصدير لتركيا، وكانت أنقرة في حاجة ماسة إلى الحفاظ على الوصول المعفى من الرسوم الجمركية الى لندن، لكنهم فشلوا في مطالبة أردوغان بتغيير أساليبه وانتهاكاته.

وسلط «تيسدال»، الضوء على رد الحكومة البريطانية الفاتر على «إثارة تركيا المشاكل في شرق البحر المتوسط» من جانب أردوغان، الى جانب التكنولوجيا والمعدات البريطانية الصنع التي تستخدمها تركيا في سوريا وليبيا ومحليًا.

وقال: «حكومة جونسون، التي تدرك دائمًا احتياجات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، صمتت حول نهج تركيا».

وطالب الكاتب حكومة بلاده بإعادة النظر في الانتهاكات التركية التي تهدد أمن الشرق الأوسط.