السجن 6 سنوات لتاجر هيروين بطور سيناء

قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، في جلسة اليوم الأحد، بمعاقبة تاجر مخدرات بطور سيناء بالحبس 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لقيامة بالإتجار في المواد المخدرة.

صدر الحكم برئاسة المستشار سعيد شعبان أبودنيا، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين ممدوح محمود عمر أيوب وإيهاب محمد عصمت محمد وبحضور خالد رضا، وكيل النيابة، وسكرتارية عبد الرحمن عبد العزيز.

تعود أحداث الواقعة إلى أنه في الأول من سبتمبر2020 وردت تحريات سرية إلى التقيب محمد طه، معاون مباحث طور سيناء، تفيد بقيام المدعو «ع. ج ع» 53 عاما، بوادي الطور بالتجار في المواد المخدرة، ويتخذ من مسكنه مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

تم صدور إذن النيابة العامة التي أمرت بسرعة ضبط المتهم وما يحوزه من مواد مخدرة، وتفتيش مسكن المتحرى عنه، وتنفيذا لإذن النيابة العامة تم تجهيز مأمورية لضبط المتهم وأثناء تواجد القوات أمام منزل المتهم، تبين وقوفه أمام المنزل وبتفتيشه عثر بيده اليسرى على علبة سجائر بداخلها 8 لفافات ورقية بيضاء بداخلها مسحوق الهيروين، كما عثر بجيبه الأيمن على هاتف محمول ومبلغ 5250 جنيه، وبتفتيش سكنه نفذا لإذن النيابة عثر داخل غرفه نومع وأسفل الوسادة على كيس بلاستيك أسود بداخلة 122 لفافة ورقية، وبفض أحدها تبين بداخلها مسحوق يشتبه في كونه هيروين، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة والتليفون المحمول لتسهيل الاتصال على عملائه والمبلغ المالي حصيلة بيع المواد المخدرة.

وتم اقتياد المتهم لديوان القسم وتحرير محضر بالواقعة برقم 1843جنح طور سيناء وبالعرض على وكيل النائب العام قرر حبس المتهم أربعة أيام احتياطيا على ذمة التحقيق والتحفظ على المضبوطات وإرسال المضبوطات إلى المعمل الجنائي للتأكد من أن المواد المضبوطة لمخدر الهيروين أم لا؟.

وتم تجديد حبس المتهم 15يوما اخرى وتم احالتة الى محكمة جنايات جنوب سيناء بعد التاكد من ان المخدر المضبوط هو مخدر الهيرويين .

وقيدت القضية برقم 455لسنه 2020كلى جنوب سيناء وتم تحديد جلسة اليوم الاحد للنطق بالحكم وقضت محكمة جنايات جنوب سيناء بجلسة اليوم بحكمها المتقدم.