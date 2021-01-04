«تيتي شيري» عروس مصرية حلم منى لتعليم الأطفال التاريخ

«كشك عرايس» حلم منى درويش الذي مزجت فيه بين عشقها للأعمال اليدوية وغرامها بتراث مصر فكان مشروعها لعمل عرائس بالكروشية لفن معروف باسم الاميجرومي، يتكلف الكثير والكثير من الوقت والمجهود والتجربة بين تكسير الإبر وإرهاق العينين اليدين وحتى العقل لتحويل مجموعة من الخيوط والخامات الأخرى إلى قطعة فنية لها ملامح تحمل الكثير من الحب والأبداع.

حلم طورته «منى» بساعات من العمل وتطوير الذات بدأ بصناعة بضع نماذج للدائرة الصغيرة حولها، ما لبثت أن انتشر وذاع صيتها بوزارة الآثار حيث عملها مع نموذج فريد لدمية مصرية فرعونية أطلق عليها من حولها «تيتي شيري» لفتاة بملامح مصرية وملابس فرعونية أصبحت نموذجا جابت به منى عشرات المعارض بمصر وخارجها.

حلم منى كبر وتطور ليصبح حلما بمشروع يدر دخلا على السيدات المعيلات بمشروع لعرائس الايموجرامي ليصبح لدى مصر أول دمية فرعونية بمواصفات عالمية يستطيع المتخصصون الاستعانة بها لرواية تاريخ وقصص حضارة ولدت ثم ولد التاريخ حين كانت السيدات ملكات على عروش الدولة في وقت لم يكن بالعالم دول.

ومع مرور الوقت لم تصبح "تيتي شيري" وحيدة حيث أبدعت منى في صناعة نماذج أخرى فمن عروسة المولد زاهية الألوان للفلاحة المصرية بملابسها التقليدية لابن البلد بجلبابه المصري الأصيل مجموعة كاملة تعكس تراث مصر الغني وتاريخ متنوع ضارب بجذوره في أعماق التاريخ من فرعوني لقبطي لإسلامي بدوي وصعيدي وفلاحي.

تحلم منى أن يصبح مشروع مصري أصيل لدمية مصرية في يد كل طفل تحكي قصص تاريخ مصر و تعبر عن ثقافة عظيمة وبديل لنماذج غربية أصبحت هي الطاغية على تربية أبنائنا حلم تأمل منى تحقيقة عله يرى النور عن قريب.