إثيوبيا تستبق "الاجتماع الثلاثي" بإعلان بناء 78% من السد

استبق وزير الرى الإثيوبى سيليشى بيكيلى مشاركته فى المفاوضات الثلاثية التى عُقدت حول السد الإثيوبى بين إثيوبيا ومصر والسودان لمناقشة القواعد والمبادئ التوجيهية للتعبئة الأولى والتشغيل السنوى، بالإعلان عن اكتمال بناء 78% من السد. وقال الوزير الإثيوبى فى تغريدة على «تويتر» قبل الاجتماع: «الاجتماع دعا إليه وزير العلاقات الدولية والتعاون بجنوب أفريقيا والرئيس الحالى ومكتب الاتحاد الأفريقى، ويضم 6 وزراء مسئولين عن الشئون الخارجية والمياه من الدول الثلاث». وذكر الوزير الإثيوبى أنَّ المراقبين والخبراء المكلفين بالاتحاد الأفريقى يحضرون هذا الاجتماع. وأعلن أنَّ التعبئة الأولى، التى جرت فى الصيف الماضى، تعنى ملء السد بالكامل وأنه تمّ الانتهاء من بناء 78٪ من السد. وعُقد اجتماع أمس بمشاركة السفير سامح شكرى، وزير الخارجية، والدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الرى، وهو أول اجتماع يُعقد بعد انقطاع امتد لنحو شهر، دون تقدّم، بسبب مطالبة الخرطوم بتغيير منهجية التفاوض.