وفاة عمة مصطفى قمر

أعلن المطرب مصطفى قمر عبر حسابه على «إنستجرام»، وفاة عمته، مطالبا الجمهور بالدعاء لها بالرحمة.

وكتب قمر «انتقلت إلى رحمة الله وأمنه عمتي الحاجة أم كلثوم قمر (كلثومة) أرجو من حضراتكم الدعاء لها بالرحمة والمغفرة ولنا الصبر والسلوان ولا يريكم الله مكروها في عزيز لديكم».

مصطفى قمر كان طرح مؤخرا ألبومه الغنائي الجديد الذي يحمل اسم «لمن يهمه الأمر 2» عبر المنصات الإلكترونية.

وأعلن «قمر»، عبر حسابه على موقع «إنستجرام»، قائلًا: «وأخيرًا يا جماعة، هابدأ أكشف لكم عن كواليس ألبوم لمن يهمه الأمر 2، عازف الجيتار المبدع تامر فتحي، ومن أعظم عازفي الباص جيتار ماجد يحيى، والمايسترو يحيى الموجي، عازف الكمان المبدع وقائد الكوارتيت بالألبوم».

وأضاف: «ومعانا الملحن العبقري أشرف السرخوجلي عشرة العمر والشاعر المبدع صديق الطفولة رضا زايد، وبعدين يا جماعة هم كلهم مبدعين كده وإحنا ولاد البطة السودة، انتظروا المزيد من الكواليس».

ويضم الألبوم عددا من الأغاني منها حاغنيلِك - دُقِّي عودِك - حنونة - عجوز في المدينة - سوسنة - حُبِّك على جبيني - ومسافر التى قدمها قمر مع شقيقه ياسر قمر أحد مطربي تسعينيات القرن الماضي.

من ناحية أخرى يستعد قمر لانطلاق أكاديمية المواهب الخاصة به، وأعلن ذلك، عبر حسابه بموقع «إنستجرام»، عن الأكاديمية التي تحمل اسم «أكاديمية قمر»، قائلًا: «المشروع ده كان حلم بقاله سنين، وكنت بدأت أفقد الأمل إني أحققه لكن بفضل الله سبحانه وتعالى ومجهود وإصرار، علي رشاد مدير أعمالي قاللي سيبني أشتغل وهافجأك بإذن الله».

وتابع: «وفعلًا بالمجهود المبذول منه ومن كل فريق العمل والمنتج أمجد شمعة والمديرة مروة يحيى وسوزان، وكل ده تحت متابعة علي رشاد».

وأوضح: "أنا باشكرهم وباشكرك يا علي إنك ساعدتني في تحقيق حلمي، أكاديمية قمر اللي حتخرج بإذن الله مذيعين وممثلين ومطربين وموسيقيين للحفاظ على الفن الراقي في مصر».