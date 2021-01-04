الأمم المتحدة تحتفل باليوم العالمي للغة برايل (فيديو)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يقدمه الإعلامي محمد الشاذلي والإعلامية منة الشرقاوي، المذاع على فضائية القناة الأولى، تقريرا تليفزيونيا بعنوان «الأمم المتحدة تحتفل باليوم العالمي للغة برايل».

برايل أضاءت الطريق لملايين المكفوفين

وجاء في التقرير، أنّ طريقة برايل أضاءت الطريق لملايين المكفوفين، وساهمت على نطاق واسع في إشباع حاجاتهم للمعرفة والعلم وأصبحوا قادرين على القراءة والكتابة كغيرهم من الأشخاص.

وأضاف التقرير، أنّ لغة برايل تحتفي بها منظمة الأمم المتحدة في 4 يناير من كل عام لتمثل عرضا للرموز الأبجدية والرقمية باستخدام 6 نقاط يمكن تحسسها باللمس لتمثيل كل حرف وعدد بما في ذلك رموز الموسيقي، الرياضيات، والعلوم.

إطلاق اسم برايل تيمنا باسم مخترعها لويس برايل

وتابع التقرير، أنّ المكفوفين وضعاف البصر يستخدمون لغة برايل التي سميت بهذا الاسم تيمنا باسم مخترعها في القرن التاسع عشر الفرنسي لويس برايل، لقراءة الكتب والنشرات الدورية المطبوعة بالخط المرئي، ما يكفل لهم الحصول على المعلومات المهمة، ويُعد مؤشرا على الكفاءة والاستقلال والمساواة.

وأشار التقرير، إلى أنّ التعليم المبكر للغة برايل يساعد على النجاح الأكاديمي والمهني في حياة المكفوفين، كما يساعد على اندماجهم مع الآخرين من خلال إتاحة الفرصة أمامهم للتواصل بشكل أكبر، كما تساعد لغة برايل في إنجاح عملية دمج الطالب الكفيف بالمدارس العامة، وقد يختلف بعض الطلاب في تعلم طريقة برايل فقد يحتاج البعض تعلمها لفقدان حاسة البصر منذ الصغر، بينما البعض الآخر يتعلمها في المراحل المتقدمة لفقدان البصر بشكل تدريجي، وتوضح المادة الثانية من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بأنّ لغة برايل هي وسيلة اتصال للمكفوفين ولها أهميتها في السياق التعليمي وحرية التعبير والرأي والحصول على المعلومات والاطلاع.