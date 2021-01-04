من كل داء دواء.. سم العقرب علاج لأخطر أمراض المناعة الذاتية (فيديو)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يقدمه الإعلامي محمد الشاذلي والإعلامية منة الشرقاوي، المذاع على فضائية القناة الأولى، تقريرا تليفزيونيا بعنوان «من كل داء دواء.. سم العقرب علاج لأخطر أمراض المناعة الذاتية».

للحصول على سم العقرب لابد أن تمتلك ما لا يقل عن 3 ملايين دولار

وجاء في التقرير: «لا تندهش إذا علمت أنّ القطرة الصغيرة من سم العقرب ثمنها 230 دولارا، أما إذا كنت تريد الحصول على كمية كبيرة من هذا السائل فيجب أن يكون في خزينتك ما لا يقل عن 3 ملايين دولار، ولكي تجمع لون من السم فيجب أن تتجه لتستخلص سائل من 2.64 مليون عقرب.

سم العقرب أغلى سائل في العالم

وأضاف التقرير، أنّ سم العقرب الذي ينتمي لفصيلة سم مطارد الموت، أغلى سائل في العالم كونه يستخدم في تطوير عدد من الأدوية، حيث ترتبط مركبات المادة الفعالة الخاصة بسم العقرب بالخلايا السرطانية التي تكون بالدماغ والعمود الفقري، الأمر الذي يساهم في تحديد حجم الأورام الخبيثة وموقعها بدقة.

سم العقرب استخدم سابقا في محاربة الملاريا

وتابع التقرير، أنّ سم العقارب استخدم سابقا في محاربة الملاريا، وجرت تجربته على الفئران لعلاج أمراض العظام، على أمل أن تكشف النتائج عن حلول مستقبلية لأمراض خطيرة تصيب البشر، وهو ما يجعلنا نسأل كيف يتم استخلاص السم من العقارب الإجابة كانت عن طريق حجرات مساحتها 6 أمتار يوجد بها صناديق مرصوصة فوق بعضها البعض ويوضع بها العقارب وبجوار هذه الحجرات يوجد غرفة مجهزة على قدر عال بها مختصون لإستخراج السم بطريقة ديناميكية بحتة عن طريق الكهرباء.