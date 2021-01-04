أستاذ بيولوجيا: يمكن استخدام سم العقارب كـ لقاح ضد فيروس سي

قال الدكتور مصطفى سرحان، أستاذ البيولوجيا الجزئية في قسم علم الحيوان بكلية العلوم جامعة الأزهر، إنّ العقارب معروفة بسمعتها السيئة وقدرتها على التسبب في وفاة معظم الكائنات الحية ومنها الإنسان، لكن في ذات الوقت، يحتوي سم العقرب على مكون من مئات البروتينات التي لها قدرات علاجية وشفائية من الكثير من الأمراض.

سم العقرب رخيص عكس السم الخام المستخدم في الاستكشافات

وأضاف سرحان، خلال مداخلة عبر تطبيق «زووم»، مع الإعلامي محمد الشاذلي والإعلامية هدير أبو زيد، في برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على فضائية القناة الأولى، أنّه عندما نستخدم سم العقارب لا نستخدم السم الخام في العلاج، لكن نبحث داخله على جزيء له قدرات علاجية، ويتم تصنيعه واستخلاصه ويخرج في النهاية في صورة مواد تجارية ويكون ثمنه رخيص للغاية، عكس السم الخام الذي يستخدم في الاستكشافات ويكون بالفعل ثمنه باهظا للغاية.

مصر بها أكثر من 35 نوعا من العقارب

وتابع أنّه يتم استخدام الكهرباء مع العقارب لاستخلاص السم منها بمعدل 12 فولت، لتثبيت ذيل العقرب والحصول على قطرات السم، وبعد ذلك تغذيته بأنواع من الحشرات ليعيد تصنيع السم مرة أخرى، مشيرا إلى أنّ سم العقارب ثمنه ليس باهظا كما يتخيل البعض، فمصر بها أكثر من 35 نوعا من العقارب.

يمكن استخدام سم العقارب كـ لقاح ضد فيروس سي

وأشار إلى أنّه جرى نشر بحث في 2020 يوضح التنوع الوراثي في العقرب الأكثر انتشارا في العالم ومصر، وأثبتنا أنّ هناك نوعا جديدا لم يكتشف بعد في منطقة سيناء ونحاول اكتشافه حاليا، لافتا إلى أنّه في 2020 نشرنا بحثا عن استخلاص بروتين صغير له قدرة على قتل فيروس سي ومنعه من دخول الخلية، وقد يستخدم كـ لقاح أو طعم ضد فيروس سي.