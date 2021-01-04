رأس السنة ينعش دور العرض.. وفيلم «ريما» يحقق إيرادات تصل لـ60 ألف جنيه

لازال الإقبال علي دور العرض متوسط من الجمهور، فهناك 9 أفلام بدور العرض يتفاوت عليهم الجميع من أجل الاستمتاع برأس السنة خلال السينمات، مع الاحتفاظ بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامة، وتخصيص 50% فقط من تشغيل القاعات.

وحقق فيلم «ريما» أمس إيرادات وصلت إلي 60 ألف جنيه، والعمل يدور في إطار تشويقي رعب، وحصل علي إشادات من الجميع، وفقا لبيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

بينما احتل فيلم «الخطة العايمة» المرتبة الثانية، وحقق مايقرب من 38 ألف جنيه أمس الأحد بدور العرض، تدور أحداث الفيلم، حول كفيفين، يستعين بهما مدير أحد البنوك للسطو على بنكه، وتتوالى الأحداث في أجواء من الكوميديا والتشويق، وهو من بطولة علي ربيع، محمد عبدالرحمن، وعمرو عبدالجليل، وغادة عادل، وكوكبة من النجوم، وإنتاج وائل عبدالله.

32 أف إيرادات فيلم «الصندوق الأسود»

«الصندوق الأسود» رغم عرضه على المنصات الإلكترونية إلا أن أداء منى زكي لازال يحقق إيرادات عالية بدور العرض، حيث حقق أمس 32 ألف ، والعمل يدور في إطار تشويقي حول عصابة تحاول السطور على منزل صاحبته حامل، وتتعرض لعدد من المواقف .

23 ألف جنيه، ماحققه فيلم «حظر تجوال» للفنانة إلهام شاهين، بعد عرضه بمهرجان القاهرة السينمائي بدورته السابقة.

وفيلم «صابر وراضي» يحقق مايقرب من 27 ألف جنيه، وهو عمل كوميدي اجتماعي، حقق نجاحاً منذ عرضه، وتساوي إيرادات أفلام «عفريت ترانزيت» و«خان تيولا»، والتي لم تتعدى 8 آلا جنيه .

بينما حقق فيلم «زنزالة 7» مايقرب 6 الآف للمخرج إبرام نشأت، وبطولة الفنان نضال الشافعي، وتدور أحداثه في أجواء من الأكشن والإثارة، حول عدد من عمليات السطو والسرقة، ويشارك في بطولته كل من عبير صبري، ومنة فضالي، ومايا نصري، وأحمد زاهر، ومدحت تيخة، وأحمد التهامي، وتأليف حسام موسي.