بينها مصر.. 100 شركة من 23 دولة تباشر أعمالها بمدينة الشارقة للنشر

أعلنت مدينة الشارقة للنشر والتي تعتبر أكبر منطقة حرة لصناعة النشر بالوطن العربي، عن انطلاق أعمالها خلال 2020 في 100 شركة بينها 5 كليات تعليمية من 23 دولة عربية وأجنبية، بالمنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر.

وتوزعت المؤسسات والشركات الجديدة ومنها دور نشر وشركات مصرية على كل من الهند التي جاءت في صدارة الترتيب بواقع 28 شركة، تليها الإمارات، ولبنان، والأردن، وفلسطين، والعراق، وسوريا، والكويت، والسعودية، ومصر، والباكستان، ماليزيا، وأيرلندا، ألبانيا، الفلبين، وتركيا، نيوزيلاندا، وتانزانيا، وسنغافورة، والمملكة المتحدة، والسويد، وغانا، وسريلانكا.

واحتلت الشركات المتخصصة بقطاع النشر النسبة الأكبر من إجمالي الشركات الجديدة في المدينة، فيما جاءت سائر الشركات متخصصة في القطاعات الإبداعية، الاستشارات التجارية، والإدارية، والقانونية، بالإضافة إلى مجموعة من الشركات الإماراتية مثل إدو فكرة، وهاوس اوف بوكس، وكتّاب كيدز وغيرها.

ويأتي اختيار الشركات للمنطقة الحرّة لمدينة الشارقة للنشر نظراً للبيئة الاستثمارية الواعدة التي تمتلكها، وحزمة الخيارات التي تقدمها للمستثمرين ورواد الأعمال من مختلف أنحاء العالم، توفر عليهم الوقت والجهد لاستخراج التراخيص والتأشيرات اللازمة، فضلاً عن الخصومات التي اعتمدتها المدينة على رسوم الرخص التجارية، والإيجار، وعروض تخفيف الأعباء للعملاء الحاليين، عبر إعادة جدولة الدفعات، والإعفاء من رسوم الإيجار، إلى جانب تقديم تسهيلات في نظام سداد الأقساط وغيرها.

وقال سالم عمر سالم، مدير المنطقة الحرّة لمدينة الشارقة للنشر: «يعكس انضمام هذا العدد من الشركات المكانة الكبيرة التي تحظى بها إمارة الشارقة على خارطة الاقتصاد العالمي، والبيئة الاستثمارية الواعدة التي تمتلكها ضمن مختلف القطاعات، كما أن هذا الاختيار من شركات عالمية يؤكد مكانة المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر، التي تسعى لدعم وتعزيز قطاعات الأعمال، ودفع عجلة التنميّة الفكرية والمعرفية، وضمان استدامة الأعمال من خلال ما توفره من بيئة ملائمة تمتاز بالعديد من الفرص والتسهيلات المحفزة».

وأشار مدير المنطقة الحرّة لمدينة الشارقة للنشر إلى أن هذا التنوّع في قطاعات الأعمال التي تحتضنها المنطقة يسهم في جذب العديد من المستثمرين في مختلف المجالات ويفتح أسواقاً جديدة وواعدة، مؤكداً أن المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر تنطلق من رؤية استراتيجية تخدم تطوير واقع الأعمال في الإمارة وتسهم في زيادة وتنويع الخيارات التي يقدمها الاقتصاد المحلي على مختلف الصعد.

تسهيلات للمستثمرين

وخلال الفترة الماضية قدّمت المنطقة مجموعة من التسهيلات للمستثمرين بجميع القطاعات، حيث أطلقت حزمة أعمال متكاملة هدفت إلى تخفيف الأعباء التي فرضها انتشار فايروس كورونا المستجد، تشمل إعفاءات من رسوم الإيجار، كما استجابت المنطقة للتوجيهات التي أصدرها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، واعتمدها الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، ضمن حزمة المحفزات الخاصة بالمنطقة الحرة، لتخصص خصومات تصل إلى 35% خدمة للقطاع.

يشار إلى أن "مدينة الشارقة للنشر" تأسست عام 2017، كأول منطقة حرة للنشر والطباعة في العالم، توفر للعاملين فرصة ثمينة للاستفادة من عدد كبير من الفوائد والمزايا المترتبة عن الاستثمار في بيئة هذه المنطقة الحرة الفريدة، بما يشمل الموقع الاستراتيجي المتميز في قلب المنطقة الذي يسمح بالوصول إلى أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقارتي آسيا وإفريقيا.