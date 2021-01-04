15 عاما من الإنجازات: محمد بن راشد يقود الإمارات للعالمية

تحتفي دولة الإمارات العربية المتحدة في الرابع من يناير 2021 بمسيرة 15 عاما من الإنجازات والنجاحات التي حققتها الحكومة الإماراتية، بقيادة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي.

وتحظى هذه المناسبة بخصوصية كبيرة، وأهمية بالغة، نظرا لدور «بن راشد» المحوري في تعزيز رحلة ازدهار وريادة دولة الإمارات والوصول بها إلى المراكز الأولى في مختلف القطاعات.

وأصبحت حكومة الإمارات، تحت قيادة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وفي ظل الرؤى الطموحة وتوجيهات سموه، التي تمت ترجمتها في العديد من المبادرات والمشاريع الكبرى، مثل رؤية الإمارات 2021، والأجندة الوطنية، وغيرها، نموذجا عالميا في التطوير والتحديث والمستوى المتقدم لكفاءة الخدمات والأداء، وحققت المراكز الأولى عالمياً في 110 مؤشرات ترصدها أهم تقارير التنافسية العالمية، وتصدرت عربياً في 473 مؤشرا، ودخلت نادي العشرة الكبار في 327 مؤشرا عالميا.

وكان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قد تولى الحكم في إمارة دبي في الرابع من يناير 2006، خلفاً لشقيقه الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم.

وفي الخامس من يناير اختاره أعضاء المجلس الأعلى لدولة الإمارات العربية المتحدة نائبا لرئيس الدولة.

وفي فبراير 2006، رشّحه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، رئيسا لمجلس الوزراء، حيث أدى وأعضاء وزارته اليمين الدستورية أمام رئيس الدولة في 11 فبراير في ذلك العام.

ومنذ تاريخه، أحدث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نقلةً نوعيةً في منظومة العمل الحكومي في دولة الإمارات، مرسخا نهجا يقوم على دعم وتحفيز ومكافأة التجديد والتطوير والابتكار، حريصا على تشجيع الشباب الإماراتي من الجنسين للمشاركة بفاعلية في المسيرة التنموية من خلال تنمية قدراتهم وصقل مهاراتهم، وجعل المؤسسات الحكومية حاضنات للإبداع الوطني، ضمن مقاربة تقوم على الاستثمار في الفرد والفريق بالقدر ذاته من الاهتمام، والاستفادة من تنوّع المهارات والقدرات والخبرات، وتوجيهها بما يسهم في تحقيق تطور اقتصادي ومجتمعي وثقافي وإنساني شامل ومتكامل، على نحو يضمن أن تحتل دولة الإمارات مكانة رائدة عربيا ودوليا في شتى المجالات التنموية.