عباس كامل يبحث التعاون الثنائي مع القيادات السودانية فى مختلف المجالات

أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة إلى الخرطوم اليوم الاثنين، حيث التقى سيادته خلال الزيارة بكل من الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي والفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس مجلس السيادة قائد قوات الدعم السريع والدكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء الانتقالي و الفريق اول ركن جمال عبد المجيد المدير العام لجهاز المخابرات العامه لجمهورية السودان. وتناولت لقاءات السيد رئيس المخابرات العامة بالخرطوم ملفات التعاون الثنائي بين مصر والسودان في مختلف المجالات والتطورات الاقليميه ومستجدات ملف سد النهضه الاثيوبي.

نقل السيد رئيس المخابرات العامة إلى الفريق اول ركن، عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني تحيات وتقدير السيد الرئيس، عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية ومجددا التهنئه للسودان قياده وحكومه وشعبا بمناسبه عيد الاستقلال و مؤكدا على حرص مصر المطلق لمواصله دعمها للسودان الشقيق في المجالات كافه.