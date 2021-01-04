سائق توك توك يطعن أمين شرطة خلال حملة مرورية ببنها

تكثف أجهزة الأمن والبحث الجنائي بمحافظة القليوبية جهودها للقبض على سائق توك توك، طعن أمين شرطة بمرور القليوبية، باستخدام سلاح أبيض، مساء اليوم الاثنين، خلال حملة مرورية بمنطقة كفر الجزار، دائرة مركز بنها.

جرى نقل المصاب إلى مستشفى بنها الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، فأمرت بضبط وإحضار المتهم، والاستعلام عن حالة أمين الشرطة المصاب.

تلقى اللواء حاتم حداد، مدير مباحث القليوبية، إخطاراً يفيد قيام سائق توك توك بطعن أمين شرطة بمرور القليوبية، بمنطقة كفر الجزار، في مدينة بنها.

انتقل العميد أمجد محفوظ، مدير الإدارة العامة للمرور بالقليوبية، إلى موقع الحادث، وتبين أنه أثناء عمل حملة مرورية بمنطقه كفر الجزار، حاول أمين شرطة استيقاف مركبة توك توك، فقام سائقها بطعن أمين الشرطة بسلاح أبيض، وفر هارباً.

وفي وقت سابق، تابع عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم الاثنين، التزام المواطنين بتنفيذ التعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء للحفاظ على التباعد ومنع التجمعات وارتداء الكمامات الطبية، حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.

وأعلن المحافظ أنه تنفيذاً لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء، خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، وبتعليمات من وزارة التنمية المحلية، فقد بدأ أمس الأحد تطبيق الغرامات الفورية على غير الملتزمين بتطبيق الإجراءات الاحترازية، حيث قامت الإدارة العامة لمرور القليوبية، بالتنسيق مع مجالس المدن والأحياء، بحملات مكبرة، للتأكد من تنفيذ هذه القرارات.

وتابع مدير ادارة مرور القليوبية الحملات التي تم تنفيذها بمختلف المراكز والمدن، وأسفرت عن توقيع غرامة مالية قدرها 50 جنيهاً على 575 مواطنا ومواطنة، وفي حال الامتناع عن السداد تم تحويل المخالف للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.