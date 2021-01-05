مصرع طفل وإصابة شخصين في حادثي سير بسوهاج

لقي طفل مصرعه، اليوم، بعد أن اصطدمت به سيارة نقل أثناء لهوه أمام منزله بدائرة مركز البلينا، جنوب محافظة سوهاج، فيما أُصيب شخصان في حادث تصادم بين سيارة نقل وأخرى ملاكي علي الطريق الزراعي بدائرة مركز دارالسلام، وتم نقل المصابين للمستشفى المركزي.

تلقي اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا، بورود إشارة من المستشفى المركزي، بوصول الطفل «يوسف حمداوي»، 8 سنوات يقيم دائرة المركز جثه هامدة إثر حادث سيارة.

انتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز، بالفحص وسؤال والده «حمداوي.ك.م»، 47 عامًا، عامل، ويقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء لهو نجله أمام المنزل اصطدمت به سيارة نقل، قيادة «محمود.ج.ع»، 37 عامًا سائق، يقيم بدائرة المركز، ما نتج عنه وفاته، ونفى الشبهة الجنائية.

تم التحفظ علي السيارة، وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة كسر بالجمجمة ونزيف داخلي، وحرر محضر بالواقعة، وبالعرض علي النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.

كما تلقى مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة دار السلام بورود بلاغًا بحادث تصادم ووجود مصابين بالطريق الزراعي الشرقي بناحية الحرجة دائرة المركز.

انتقل مأمور وضباط مباحث المركز، بالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي قيادة «ذكي.ش.ذ» 40 عامًا، حاصل علي بكالوريوس تجارة ويقيم بدائرة قسم الهرم، الجيزة، اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بسيارة نقل قيادة «ماجد.و.و»، 33 عامًا، سائق ويقيم بناحية الطوابية دائرة مركز قنا.

نتج عن الحادث إصابة كلاً من «روزيه.س.ت»، 39 عامًا ربة منزل، «آمال.ك.ش»، 12 عامًا، تقيمان بناحية دير النغاميش من مستقلي السيارة الأولي، تم نقل المصابتين للمستشفى المركزي، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.