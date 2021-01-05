بن سلمان يرسل مقاتلات من طراز أف 15 إلى البحر المتوسط: لردع أردوغان

أفاد موقع «خبر ترك» الموالي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنَّ ولي العهد محمد بن سلمان أمر مقاتلات سعودية من «طراز أف 15» بالهبوط في جزيرة كريت اليونانية بالبحر المتوسط، في خطوة وصفت بمحاولة من الرياض لمساعدة حلفائها في مواجهة الانتهاكات التركية المتكررة بالمنطقة.

وعززت اليونان تحالفها العسكري مع السعودية خلال العامين الماضيين، إذ أرسلت أثينا منظومات دفاع جوي من طراز «باتريوت» إلى الرياض للمشاركة في حماية أجواء المملكة من صواريخ جماعة الحوثي المدعومة من إيران.

ونقل الموقع التركي أنَّ وسائل إعلام يونانية ذكرت أن السعودية قررت الانضمام الى الإمارات ومصر وفرنسا والولايات المتحدة في ممارسة تمارين جوية في شرق المتوسط.

وأكّدت وسائل إعلام يونانية بالفعل أنَّ طائرات مقاتلة من «طراز إف -15»، التي ستهبط في جزيرة كريت بأوامر من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ستشارك في تدريبات في شرق البحر المتوسط ​​إلى جانب الطائرات الحربية اليونانية.

ولدى السعودية أسطول كبير من «طراز F-15» الأمريكية الصنع وهي من أحدث المقاتلات العالمية والقادرة على ردع نظيرتها التركية من «طراز أف 16» المتطورة.

وتمتلك السعودية أكبر أسطول من «طراز F-15» في العالم بعد الولايات المتحدة واليابان.

وأعلن موقع «خبر ترك» أنَّ المقاتلات السعودية سيتم استخدامها أيضًا من قبل الطيارين اليونانيين.

وكانت مصر واليونان والإمارات وفرنسا وقبرص نظمت تدريبات جوية وبحرية مشتركة في البحر المتوسط بين 30 نوفمبر و6 ديسمبر الماضي.

وتأتي أخبار ارسال مقاتلات سعودية إلى اليونان بعدما أدعت وسائل إعلام تركية، أنَّ هناك تحسن في العلاقات بين الرياض وأنقرة وذلك بعد مشاركة أردوغان في قمة العشرين التي ترأستها الرياض.