عاجل..مدبولي: «الداخلية» حررت 21 ألف غرامة فورية للمخالفين في يوم واحد

أكّد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تشديد الجهات المعنية متابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمجابهة مخاطر فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19»، ومنها الالتزام بارتداء الكمامات في كل المولات والمطاعم والكافيهات دون تهاون.

مدبولي: تشديد إجراءات كورونا بالمولات والكافيهات والمطاعم

وأضاف «مدبولي»، خلال ترؤوسه الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء منذ قليل، أنَّ الدولة تبذل جهود لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية في الأماكن العامة والمزدحمة.

وشدد رئيس الوزراء، على أنَّ الحكومة جادة وحاسمة في تطبيق هذه القرارات للحفاظ على المجتمع، لافتاً إلى أنَّ وزارة الداخلية، حررت أكثر من 21 ألف غرامة فورية للمخالفين في يوم واحد.