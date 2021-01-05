المشدد 6 سنوات لمتعهد حفلات روج المخدرات بشرم الشيخ

قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، في جلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء، بمعاقبة تاجر مخدرات بمدينة شرم الشيخ بالحبس المشدد 6 سنوات، وغرامة 100ألف جنيه، للإتجار في المواد المخدرة، واتخاذه من عمله كمتعهد حفلات مجالًا لترويج المخدرات بشرم الشيخ .

تعود أحداث القضية إلى منتصف أكتوبر 2019 بدائرة قسم أول شرم الشيخ، عندما قام متعهد حفلات بشرم الشيخ باستغلال عمله في ترويج مخدر الحشيش والهيروين، حيث وردت معلومات إلى معاون مباحث القسم، تفيد قيام " م . ص . ص .ح " 35سنة مواليد فاقوس شرقية، وشهرته ميدو بالإتجار في المواد المخدرة.

وكشفت التحريات أن المذكور سبق اتهامه في العديد من القضايا منها الإتجار بالبشر والاتجار في المواد المخدرة، واستخدامه عدد من السيارات مختلفة الأنواع للهرب من رجال المباحث .

وجرى تنظيم عدة أكمنة بمنطقة الهضبة ودلتا شرم بشرم الشيخ عقب ورود معلومات لرجال المباحث تفيد بأن المتهم سيقوم بتسليم كمية من المواد المخدرة لأحد عملائه بالقرب من محطة وطنية بالشارع الخلفي لسور دلتا شرم.

وجرى ضبط المتهم قبل تسليمه المواد المخدرة مستقلًا السيارة رقم « و.ن.أ 4187»، وعثر داخل بنطلونه على علبه سجائر فارغة وبداخلها 15لفافة ورقية بها مسحوق يشبه مسحوق الهيرويين، ومبلغ مالي 750جنيه.

وبتفتيش السيارة عثر على كيس بلاستيك بداخلة 40 لفافة ورقية تحتوى كلا منها على مسحوق الهيرويين، وعلبة سجائر أخرى بداخلها 14قطعة بنية الشكل لمخدر الحشيش، و2هاتف محمول.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وجرى تحرير محضرا بالواقعة، والتحفظ على المضبوطات والسيارة، وعرض المتهم على النيابة العامة، فأمرت بحبسه أربعة أيام مع مراعاة التجديد في الموعد القانوني، والتحفظ على السيارة، وجرى التجديد للمتهم واحالته إلى محكمة جنايات جنوب سيناء، التي قضت بحكمها المتقدم .