أمن القليوبية يكثف جهوده لضبط متهمين سرقوا سيارة بالإكراه

تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية، جهودها لكشف ملابسات سرقة سيارة تحت تهديد السلاح، بدائرة مركز شرطة الخانكة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، والتى أمرت بسرعة ضبط المتهمين.

تلقى اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة، بورود بلاغا من سائق بسرقة سيارته بالإكراه من قبل شخصين ملثمين تحت تهديد السلاح بمنطقة كفر حمزة التابعة لدائرة مركز شرطة الخانكة.

أخطر اللواء حاتم حداد مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن القليوبية، وبالفحص تبين أنه أثناء عودة سائق على خط القاهرة بلبيس الزراعي، بمنطقى كفر حمزة خلال فترة الشبورة المائية الكثيفة الصباحية، قام ملثمان يستقلان دراجة نارية وبحوزتهما سلاح نارى، فرد خرطوش، بتهديد السائق، وأجبراه على ترك السيارة واستوليا عليها وفرا هاربين.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري تحديد المتهمين لسرعة ضبطهما.

فيما كشفت مباحث التموين بالقليوبية مصنع صابون سائل بدون ترخيص بداخله على 7 أطنان صابون سائل ومستلزمات انتاج مجهولة المصدر، وجرى ضبط 692 عبوة منظفات صناعيه مختلفة الانواع منتج نهائى بدون بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية وتشكل خطرا على الصحة العامة، وجرى التحفظ على المضبوطات وتحرير محضرا وإحالته للنيابة العامة .