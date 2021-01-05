عبدالغفار يرأس اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الرياضي المصري للجامعات

عقد مجلس إدارة الاتحاد الرياضي المصري للجامعات اجتماعا صباح اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس، وبحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور حلمي الغر أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية والدكتور صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد، والدكتور هشام الجيوشي سكرتير عام الاتحاد، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

في بداية الاجتماع، رحب الوزير بالدكتور أشرف صبحي واصفا إياه بالشريك الأساسي وصاحب فضل في الاتحاد الرياضي للجامعات، مثمنا على مجهوده الكبير على مستوى الرياضة فى مصر، ودعمه لأنشطة الاتحاد الرياضي للجامعات، متمنيا له كل التوفيق فى تنظيم بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال المزمع عقدها بمصر خلال الفترة من 13 إلى 31 يناير الجاري، مؤكدا على تقديم كافة إمكانيات الاتحاد الرياضى المصري للجامعات خلال فترة تنظيم البطولة.

من جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي استعداد وزارة الشباب والرياضة لتسخير كافة إمكانياتها لدعم أنشطة الاتحاد الرياضي المصري للجامعات والأنشطة الرياضية بالجامعات المصرية، مشيرا إلى أهمية إعداد الطلاب رياضيا وثقافيا، وتحفيزهم للمشاركة بالأنشطة الرياضية لما لها من دور إيجابي في تأهيلهم.

كما رحب الدكتور خالد عبدالغفار بالدكتور حلمي الغر أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية لانضمامه لمجلس إدارة الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، مطالبا مسؤولي الاتحاد بالتواصل مع الدكتور الغر، وتوطيد علاقات التعاون مع الجامعات الخاصة والأهلية؛ بهدف مشاركتها في أنشطة الاتحاد الرياضي للجامعات، وكذا الاستفادة من إمكانيات الجامعات الخاصة في دعم أنشطة الاتحاد.

ووجه الدكتور صبحي حسانين الشكر باسم الاتحاد الرياضي المصري للجامعات للدكتور خالد عبدالغفار على دعمه للاتحاد، مؤكدا أهمية ممارسة الرياضة لرفع كفاءة الجهاز المناعي ومساعدة أجهزة الجسم على مقاومة الأمراض خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا.

وخلال المجلس استعرض الدكتور هشام الجيوشي تقريرا حول النشاط الرياضي بالجامعات خلال الفترة من 5 نوفمبر إلى 26 ديسمبر 2020، مشيرا إلى تنظيم 13 بطولة للجامعات، وبطولة للمبعوثين بمعهد إعداد القادة، فضلا عن المشاركة في بطولة إفريقية، مشيرا إلى أن عدد الطلاب والطالبات المشاركين بعدد من الألعاب بالبطولات الـ13 بلغ 1575 طالبا وطالبة بمشاركة متميزة من الطلاب والطالبات ذوي القدرات الخاصة، وذلك من 46 جامعة بالإضافة لفريق وزارة التعليم العالي.

ووافق المجلس على عقد عدد من بروتوكولات التعاون بين الاتحاد الرياضي المصري للجامعات وبين معهد إعداد القادة، ومركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان، والاتحاد العام للكشافة والمرشدات.