وزير الخزانة الأمريكي: مصر شريك حيوي للولايات المتحدة

قام وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين بزيارة إلى مصر يومي 5 و 6 يناير لتعزيز الإلتزام الأمريكي الممتد تجاه مصر، ومناقشة الجهود الجارية لتسهيل الاتفاق بشأن سد النهضة الإثيوبي الكبير، واستكشاف مجالات المزيد من التعاون الاقتصادي والأمني.

وحسب بيان السفارة الأمريكية بالقاهرة، خلال زيارته التقى منوشين بالرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزيرالخارجية سامح شكري، ووزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي، ووزير المالية الدكتور محمد معيط.

وشدد منوشين في رحلاته إلى مصر والسودان، على الحاجة إلى حل عادل لنقاط الخلاف العالقة للتوصل إلى إتفاق ملزم بشأن سد النهضة الإثيوبي الكبير بما يحفظ حقوق مصر والأطراف الأخرى.

كما أعرب، عن ترحيبه بالعلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية المزدهرة، وتطلعه إلى استعادتها لمستويات ما قبل الوباء في المستقبل القريب.

وناقش الوزير، الممارسات الأمريكية المُثلى في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وصرّح منوشين تعقيباً على زيارته قائلاً: إن مصر شريك حيوي للولايات المتحدة، وهو ما يتضح من تواجد أكثر من 1200 شركة أمريكية نشطة هنا، وكذلك من نمو إجمالي التبادل التجارية بنسبة 76٪ خلال السنوات الأربع الماضية.

وأضاف، أشكر الرئيس السيسي على حرارة الاستقبال وعلى اجتماعاتنا المثمرة لاستكشاف المزيد من فرص التعاون الاقتصادي والأمني.